Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatının içindeki günlük detaylara biraz daha yakından bakma vakti. Kim bilir, belki de birinin kalbinde ve hayatında sana gerçekten bir yer ayırıp ayırmadığını çözümlemek üzeresin. Bu, hayatının belki de en önemli kararlarından biri olabilir.

Bir de bakarsın ki, Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumunda, flörtünün aslında iddia ettiği kişi olmadığını fark edersin. Belki de o kişi, iddia ettiği gibi bir prens ya da prenses değildir. Belki de, onunla birlikte olduğun süre boyunca sana verdiği sözlerin hiçbirini tutmamıştır ve belki de aşkı, senin ona duyduğun kadar gerçek değildir. Bu durumda, ona zaman verip vermeme kararı tamamen senin elinde. Ancak, bu kararı verirken, kendine şu soruyu sormayı unutma: Gerçekten değer mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…