Bildiğiniz Tüm Manipülasyon Yöntemlerini Unutun: X’te Bir Kullanıcı Anlattı

'İlginç bir manipülasyon türü okudum bu akşam. Bazı insanlar sizinle araları bozulunca kendilerini değerli hissetmek için bazı arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmaya çalışırlarmış ki sizi 'sorunlu' ve 'yalnız taraf' gibi hissettirsin. Dünyada ne kadar ruh hastası var, değil mi?

Bunu özellikle kadınlar pek söyleyemiyormuş çünkü geleneksel cinsiyet rolleri.

Ama bu hareketi bir dişi aslanın territory’sine girilmeye çalışılması gibi bir şey olarak okumalısınız.

Sosyal habitusunuza 'kötü niyetli' müdahale eden taraf, kötü niyetinizi hak eder.'