Bildiğiniz Tüm Manipülasyon Yöntemlerini Unutun: X'te Bir Kullanıcı Anlattı

Bildiğiniz Tüm Manipülasyon Yöntemlerini Unutun: X’te Bir Kullanıcı Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
23.02.2026 - 16:49

Bir tartışma sonrası eski dostunuzun sizin arkadaşlarınızla aniden 'can ciğer' olması tesadüf mü, yoksa stratejik bir hamle mi? 'Benimle arası bozuldu ama neden hâlâ tüm arkadaşlarımla görüşüyor?' diye sorduğunuz o an, aslında bir manipülasyonun tam ortasında olabilirsiniz! X'te '@hmelisaacar' isimli kullanıcı ağızları açık bırakan bir manipülasyon yöntemini anlattı.

Söz konusu paylaşım şöyleydi👇🏻
twitter.com

'İlginç bir manipülasyon türü okudum bu akşam. Bazı insanlar sizinle araları bozulunca kendilerini değerli hissetmek için bazı arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmaya çalışırlarmış ki sizi 'sorunlu' ve 'yalnız taraf' gibi hissettirsin. Dünyada ne kadar ruh hastası var, değil mi?

Bunu özellikle kadınlar pek söyleyemiyormuş çünkü geleneksel cinsiyet rolleri.

Ama bu hareketi bir dişi aslanın territory’sine girilmeye çalışılması gibi bir şey olarak okumalısınız. 

Sosyal habitusunuza 'kötü niyetli' müdahale eden taraf, kötü niyetinizi hak eder.'

X kullanıcıları başlarına gelen benzer olayları anlattı, yorumda bulundu👇🏻
twitter.com

'İlişki bozulduğunda üçüncü kişiler üzerinden güç kurmaya çalışmak cesaret değil, yüzleşememektir.

Sosyal çevreyi sahaya sürmek karakter göstermez; eksikliği ele verir.

Bu oyundan çıkmanın tek yolu ise basit:

Tepkiyi kes, sınırını koy, yarışa girme.

Algı geçer, duruş kalır.'

"Çok yakın bir arkadaşımla bağlarımızı kopardık..."
twitter.com

'...Aradan biraz geçti bayramda instadan kız kardeşime bayram mesajı atmıştı. Kardeşime sordum ama daha önce hiç atmamış. Yapmak istediği bak herkesle aram iyi ve mesaj atıyorum ama sana ATMIYORUM demek.'

"Sıradan bir insan olmaya hak kazanmış demektir."
twitter.com

'Olaya bir de o kişiye yakınlık gösteren yakın arkadaşları da inceleyerek bakalım bence. Senin aranın bozulduğu insanla daha da yakın olmaya çalışan yakın arkadaşın varsa, artık o sıradan bir insan olmaya hak kazanmış demektir.'

"Böyle bi haksızlıkla karşılaşıp..."
twitter.com

'Var böyleleri. Benim yapıma terstir mesela biriyle aram bozulursa çok yakınım olsa konuşması ters geliyor haklı bir nedenden de olsa. Böyle bi haksızlıkla karşılaşıp kendilerine yazmıştım ama gene haksız taraf ben olmuştum maalesef var böyleleri.'

"Tavrını belli eden insan iyi, bulması zor."
twitter.com

Bazısı sadece arsız, ilgi manyağı olduğu için gider en nefret ettiği insana bile merhaba der. Onlar da arkasından, bugün bana kim merhaba dedi diye dalga geçer. Herkes ayrı numara; sınır çizen, tavrını belli eden insan iyi, bulması zor.

"Beni deli ilan ettiler."
twitter.com

'Aynısını yaşıyorum. Bizzat benim tanıştırdığım arkadaşlarıma aramız bozuldu diye beni kötülediler. Beni deli ilan ettiler falan. Ben soktum sizi o gruba ben tanıştırdım ya sizi diyemedim. Hepsiyle araya mesafe koydum birebir görüştüğüm beni arayan soranlarla yola devam.'

"Aileme rest çektim."
twitter.com

Bunu ben de yaşadım. Uzun zamandır küs olduğum kuzenim nedense kardeşlerimle annemle çok gereksiz bir samimiyete girdi bi dönem. Aileme rest çektim, çünkü adını koyamadığım bu şeyi hissediyordum . 'Ya ben ya onu seçin' dedim . Beni seçtiler.'

"Manipülasyonu herkesin bilmemesi lazım…"
twitter.com

'Özellikle sizin aranızın iyi olmadığı insanlara bile yanaşırlar. Uyanış herkese verilmemeliydi işte manipülasyonu herkesin bilmemesi lazım…'

Yorum Yazın