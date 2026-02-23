Bildiğiniz Tüm Manipülasyon Yöntemlerini Unutun: X’te Bir Kullanıcı Anlattı
Bir tartışma sonrası eski dostunuzun sizin arkadaşlarınızla aniden 'can ciğer' olması tesadüf mü, yoksa stratejik bir hamle mi? 'Benimle arası bozuldu ama neden hâlâ tüm arkadaşlarımla görüşüyor?' diye sorduğunuz o an, aslında bir manipülasyonun tam ortasında olabilirsiniz! X'te '@hmelisaacar' isimli kullanıcı ağızları açık bırakan bir manipülasyon yöntemini anlattı.
Söz konusu paylaşım şöyleydi👇🏻
X kullanıcıları başlarına gelen benzer olayları anlattı, yorumda bulundu👇🏻
"Çok yakın bir arkadaşımla bağlarımızı kopardık..."
"Sıradan bir insan olmaya hak kazanmış demektir."
"Böyle bi haksızlıkla karşılaşıp..."
"Tavrını belli eden insan iyi, bulması zor."
"Beni deli ilan ettiler."
"Aileme rest çektim."
"Manipülasyonu herkesin bilmemesi lazım…"
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
