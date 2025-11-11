onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Yüzyıllık Efsane: Balık ve Yoğurt Birlikte Yenmez mi?

Yüzyıllık Efsane: Balık ve Yoğurt Birlikte Yenmez mi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 11:03

Hepimizin en az bir kez duyduğu bu cümle, yıllardır tartışma konusu. Kimi 'zehirlenirsin' der, kimi 'hiçbir şey olmaz' diye karşı çıkar. Aslında bu inanışın kökeni çok eskiye dayanıyor. Kimi kaynaklar hijyen koşullarına, kimileri dini inançlara bağlıyor. Ancak uzmanlara göre mesele bambaşka. 

İşte balıkla yoğurdun aynı sofrada olup olamayacağına dair bilimsel açıklama...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkla süt ürünlerinin birlikte tüketilmemesi gerektiği inancı, geçmişteki gıda koşullarıyla ilişkilendiriliyor.

Balıkla süt ürünlerinin birlikte tüketilmemesi gerektiği inancı, geçmişteki gıda koşullarıyla ilişkilendiriliyor.

Soğutucuların olmadığı dönemlerde balık ve süt ürünleri kolayca bozulabiliyordu. Bu da zehirlenmelerin sık yaşanmasına neden olmuş ve 'balıkla süt ürünleri yenmez' düşüncesini yaygınlaştırmıştı.

Bazı kaynaklar bu inanışın, Hindistan kökenli Ayurveda diyet anlayışından geldiğini belirtiyor. Ayurveda’da balık gibi 'sıcak' kabul edilen hayvansal ürünlerle süt ürünleri gibi 'soğuk' kabul edilen besinlerin birlikte yenmemesi gerektiği savunuluyor. 

Aynı zamanda Yahudi inancında da et ve süt ürünlerinin aynı öğünde tüketilmemesi kuralı bulunuyor. Bu kültürel yasakların zamanla 'balık ve yoğurt' ikilisine de yansıdığı düşünülüyor.

Uzmanlara göre balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

Uzmanlara göre balık ve yoğurt birlikte yenir mi?

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İsa Tahta’ya göre, bu inanış tamamen bir şehir efsanesi. Tahta, hem balığın hem yoğurdun besin değeri açısından oldukça zengin olduğunu söylüyor. Balık; A, B, D vitaminleriyle birlikte demir, çinko, iyot ve selenyum açısından güçlü bir kaynak. Yoğurt ise kalsiyum, potasyum ve protein bakımından son derece besleyici.

Uzmanlar, bu iki gıdanın birlikte tüketilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirtiyor. Ancak her iki ürünün de taze olması gerekiyor. Bayat balık veya uzun süre beklemiş fermente süt ürünleri, histamin oranı yüksek olduğu için bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Zehirlenme riski nereden geliyor?

Zehirlenme riski nereden geliyor?

Balıklarda zehirlenmeye yol açan temel etken 'Scombroid' yani histamin zehirlenmesi olarak biliniyor. Bayat balıklarda zamanla artan histamin miktarı, hassas bünyelerde ciltte kızarma, kaşıntı ve mide bulantısı gibi belirtilere neden olabiliyor. Yoğurt, peynir ve kefir gibi fermente süt ürünleri de histamin içerdiğinden, bu tür balıklarla birlikte tüketildiğinde semptomlar bazı kişilerde artabiliyor.

İsa Tahta’ya göre bu durum, yalnızca balığın taze olmaması veya kişinin histamin hassasiyetine bağlı olarak gelişiyor. Yani sorun balıkla yoğurdu karıştırmakta değil, gıdaların kalitesinde. Taze balık ve taze yoğurt birlikte tüketildiğinde zehirlenme riski bulunmuyor.

Dilerseniz içeriğimizi yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın