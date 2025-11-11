Yüzyıllık Efsane: Balık ve Yoğurt Birlikte Yenmez mi?

Soğutucuların olmadığı dönemlerde balık ve süt ürünleri kolayca bozulabiliyordu. Bu da zehirlenmelerin sık yaşanmasına neden olmuş ve 'balıkla süt ürünleri yenmez' düşüncesini yaygınlaştırmıştı.

Bazı kaynaklar bu inanışın, Hindistan kökenli Ayurveda diyet anlayışından geldiğini belirtiyor. Ayurveda’da balık gibi 'sıcak' kabul edilen hayvansal ürünlerle süt ürünleri gibi 'soğuk' kabul edilen besinlerin birlikte yenmemesi gerektiği savunuluyor.

Aynı zamanda Yahudi inancında da et ve süt ürünlerinin aynı öğünde tüketilmemesi kuralı bulunuyor. Bu kültürel yasakların zamanla 'balık ve yoğurt' ikilisine de yansıdığı düşünülüyor.