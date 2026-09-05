Filenin Sultanları Finale Çıktı, Sosyal Medya Alıştığı Zaferlerden Birini Yine Coşkuyla Kutladı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-20 alan ay-yıldızlılar, ikinci sette Sırbistan'ın toparlanmasına rağmen farkı açarak seti 25-19 kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Takım, yarın oynanacak Polonya-İtalya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Bu rahat galibiyet sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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Yarı finali çok rahat geçtik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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