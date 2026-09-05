Filenin Sultanları Finale Çıktı, Sosyal Medya Alıştığı Zaferlerden Birini Yine Coşkuyla Kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili oyunuyla ilk seti 25-20 alan milliler, ikinci sette Sırbistan'ın toparlanmasına ve Zoran Terzic'in itirazına rağmen farkı koruyarak seti 25-19 kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan ay-yıldızlılar, seti 25-20 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Takım, yarın oynanacak Polonya-İtalya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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