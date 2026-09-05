Filenin Sultanları Finalde Hangi Takımla Oynayacak? Final Ne Zaman Saat Kaçta?
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi ve final maçının zamanı da turnuva ağacı ve takvime göre belirlendi.
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Finalde rakibimiz kim olacak?
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Rakibimizin belli olacağı maç ne zaman oynanacak?
Final ne zaman, saat kaçta oynanacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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