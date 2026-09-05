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Filenin Sultanları Finalde Hangi Takımla Oynayacak? Final Ne Zaman Saat Kaçta?

Filenin Sultanları Finalde Hangi Takımla Oynayacak? Final Ne Zaman Saat Kaçta?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 17:55
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi ve final maçının zamanı da turnuva ağacı ve takvime göre belirlendi.

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Finalde rakibimiz kim olacak?

Finalde rakibimiz kim olacak?

Şampiyonanın diğer yarı finalinde Polonya ile İtalya karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kazanan taraf, Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi olacak.

Rakibimizin belli olacağı maç ne zaman oynanacak?

Rakibimizin belli olacağı maç ne zaman oynanacak?

Polonya İtalya yarı final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz yayınlanacak, Digiturk 87, D-Smart 86 ve Tivibu 85 numaralı kanallardan da izlenebilecek.

Final ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Final ne zaman, saat kaçta oynanacak?

CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nın finali 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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