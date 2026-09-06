Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Forvetleri Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'ya Kilo Eleştirisi
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Beşiktaş'a kendi evinde derbi kaybeden Fenerbahçe'de tüm takım eleştiri altında. Başta İsmail Kartal olmak üzere, futbolcuların da eleştiri aldığı gecede en ilginç eleştirilerden biri Sinan Engin'den geldi. Sinan Engin, golcüler Vedat ve Lukaku'nun mevcut fiziği üzerinden eleştiri getirdi.
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Sinan Engin'in yorumu sosyal medyada da konuşuldu.
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Derbide performansları tartışıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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