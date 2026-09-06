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Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Forvetleri Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'ya Kilo Eleştirisi

Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Forvetleri Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'ya Kilo Eleştirisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 17:38
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Beşiktaş'a kendi evinde derbi kaybeden Fenerbahçe'de tüm takım eleştiri altında. Başta İsmail Kartal olmak üzere, futbolcuların da eleştiri aldığı gecede en ilginç eleştirilerden biri Sinan Engin'den geldi. Sinan Engin, golcüler Vedat ve Lukaku'nun mevcut fiziği üzerinden eleştiri getirdi. 

Kaynak - Asist Analiz

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Sinan Engin'in yorumu sosyal medyada da konuşuldu.

Derbide performansları tartışıldı.

Derbide performansları tartışıldı.

Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'a yenildiği maçta Vedat, 68 dakika sahada kalırken yerine Lukaku'ya bıraktı. İki yıldız da Agbadou - Emirhan ikilisine karşı pozisyona girmekte zorlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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