Sinan Engin'den Fenerbahçe'nin Forvetleri Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku'ya Kilo Eleştirisi

Beşiktaş'a kendi evinde derbi kaybeden Fenerbahçe'de tüm takım eleştiri altında. Başta İsmail Kartal olmak üzere, futbolcuların da eleştiri aldığı gecede en ilginç eleştirilerden biri Sinan Engin'den geldi. Sinan Engin, golcüler Vedat ve Lukaku'nun mevcut fiziği üzerinden eleştiri getirdi.

Kaynak - Asist Analiz