'Haklısın. Verdiğin metindeki Marsilya'nın Beşiktaş'ın yaklaşan Avrupa Ligi rakibi olduğu vurgusunu korumam gerekiyordu. Bilgiye sadık kalarak yeniden özgünleştiriyorum:

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek İstanbul derbisinden zaferle ayrıldı. Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi olan siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in golüyle gelen bu galibiyetle Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş için Fenerbahçe karşısında alınan bu sonuç, yalnızca üç puandan daha fazlasını ifade etti. Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışında iddialı olmak adına önemli yatırımlar yapan iki takımın karşı karşıya geldiği derbi, sezonun henüz başında büyük önem taşıyordu.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Eski PSG oyuncusu, uzun bir taç atışının ardından yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi. Ancak Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi. Ridvan Yılmaz, 38. dakikada attığı golle skora dengeyi getirerek ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı.

Karşılaşma boyunca daha üstün bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, galibiyet golünü 73. dakikada buldu. Orkun Kökcü'nün yaptığı etkili asistte Dusan Vlahovic sahneye çıktı ve topu ağlara göndererek siyah-beyazlılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu prestijli galibiyetin ardından Beşiktaş, lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe açısından ise sonuç hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertliler, sezonun henüz başında ligdeki ikinci yenilgisini alarak beklentilerin altında bir başlangıç yaptı.'