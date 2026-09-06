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Dusan Vlahovic ve Beşiktaş'ın Derbi Performansı Avrupa Basınında Sayfaları Süsledi

Dusan Vlahovic ve Beşiktaş'ın Derbi Performansı Avrupa Basınında Sayfaları Süsledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 16:39
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Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Avrupa spor basınında geniş yankı uyandırdı. Siyah-beyazlıların 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldığı mücadelede, özellikle Dusan Vlahovic'in ortaya koyduğu performans ve attığı kritik gol yabancı basının en çok konuştuğu detaylar arasında yer aldı.

Kaynak - Fanatik

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L'Equipe'ten Beşiktaş'a övgü Fenerbahçe'ye eleştiri vardı.

L'Equipe'ten Beşiktaş'a övgü Fenerbahçe'ye eleştiri vardı.

'Haklısın. Verdiğin metindeki Marsilya'nın Beşiktaş'ın yaklaşan Avrupa Ligi rakibi olduğu vurgusunu korumam gerekiyordu. Bilgiye sadık kalarak yeniden özgünleştiriyorum:

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek İstanbul derbisinden zaferle ayrıldı. Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki rakibi olan siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in golüyle gelen bu galibiyetle Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş için Fenerbahçe karşısında alınan bu sonuç, yalnızca üç puandan daha fazlasını ifade etti. Yaz transfer döneminde şampiyonluk yarışında iddialı olmak adına önemli yatırımlar yapan iki takımın karşı karşıya geldiği derbi, sezonun henüz başında büyük önem taşıyordu.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Eski PSG oyuncusu, uzun bir taç atışının ardından yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi. Ancak Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi. Ridvan Yılmaz, 38. dakikada attığı golle skora dengeyi getirerek ilk yarının 1-1 tamamlanmasını sağladı.

Karşılaşma boyunca daha üstün bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş, galibiyet golünü 73. dakikada buldu. Orkun Kökcü'nün yaptığı etkili asistte Dusan Vlahovic sahneye çıktı ve topu ağlara göndererek siyah-beyazlılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu prestijli galibiyetin ardından Beşiktaş, lig lideri Galatasaray ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe açısından ise sonuç hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertliler, sezonun henüz başında ligdeki ikinci yenilgisini alarak beklentilerin altında bir başlangıç yaptı.'

Goal'ün Fransa edisyonunda Vlahovic'e övgüler vardı.

Goal'ün Fransa edisyonunda Vlahovic'e övgüler vardı.

'Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında geriye düşmesine rağmen derbiyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçen Fenerbahçe, Ridvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in gollerine engel olamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde dört maç sonunda puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise sezonun ikinci yenilgisini alırken, dört haftada 6 puanda kaldı.

Nathan Aké'nin de ilk 11'de başladığı Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında üstünlüğü ele geçirdi. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen taç atışında Emmanuel Agbadou topu kontrol etmekte zorlanınca, yaşanan hatayı iyi değerlendiren Skriniar takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak sarı-lacivertlilerin üstünlüğü uzun sürmedi. Leandro Trossard'ın savunma arkasına yaptığı isabetli pasla hareketlenen Ridvan Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı etkili vuruşla topu direğin içinden ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Trossard'ın ortasında topu kontrol eden Sırp futbolcu, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı ancak hakem pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Beşiktaş, aradığı galibiyet golünü ikinci yarıda buldu. Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe savunmasını geçerek hazırladığı pozisyonda top Vlahovic'in önünde kaldı. Sırp golcü, sol ayağıyla yaptığı vuruşta hata yapmadı ve son üç maçtaki dördüncü golünü atarak Beşiktaş'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.'

Belçika'da Walfoot da Trossard'ın performansına değindi.

Belçika'da Walfoot da Trossard'ın performansına değindi.

'Türkiye'de Cumartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi, Süper Lig'deki zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerden biri oldu. Yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelen iki Belçikalı milli futbolcu da karşı karşıya geldi. Beşiktaş formasıyla Leandro Trossard mücadeleyi baştan sona tamamlarken, Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku 68. dakikada oyuna dahil oldu.

İki Belçikalı futbolcunun karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken anlardan biri de Lukaku'nun oyuna girdikten sonra yaşadığı pozisyon oldu. 'Big Rom' lakaplı golcü, milli takımdan arkadaşı Trossard'a sert bir müdahalede bulunmasına rağmen kart görmedi.

Derbinin sonunda ise gülen taraf Trossard oldu. Beşiktaş'ın Kadıköy deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmasında Belçikalı yıldızın yaptığı belirleyici asist önemli rol oynadı.

Fenerbahçe, 26. dakikada savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın golüyle karşılaşmada öne geçti. Beşiktaş ise kısa süre sonra Leandro Trossard'ın dış ayakla yaptığı etkili pasın ardından Ridvan Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol ise ikinci yarıda geldi. Dusan Vlahovic, 73. dakikada ağları havalandırarak derbinin sonucunu belirledi.

Süper Lig'de Galatasaray zirvede yer alırken, Beşiktaş lideri yakından takip ediyor. Fenerbahçe ise dördüncü sırada bulunuyor. Ancak sezonun henüz dördüncü haftasında olunması nedeniyle takımlar arasındaki puan farkının oldukça düşük olduğu vurgulanıyor.'

Marca: İstanbul'da yeni doğan Dusan

Marca: İstanbul'da yeni doğan Dusan

'Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinde yine sahneye çıktı. İstanbul'da yeniden yükselişe geçen Sırp golcü, üst üste ikinci maçında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların geri dönüşünü tamamlayan isim oldu.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle karşılaşmada öne geçti. Ancak Beşiktaş, Leandro Trossard'ın hazırladığı pozisyonda Ridvan Yılmaz'ın attığı golle kısa süre içerisinde skoru dengeledi. Mücadelenin ikinci yarısında ise Vlahovic, attığı golle takımına üç puanı getirdi.

Daha önce hat-trick yaparak dikkat çeken Vlahovic, Fenerbahçe karşısında da golünü atarak Beşiktaş'taki çıkışını sürdürdü. Sırp futbolcu, İstanbul'da kısa sürede takımın önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Öte yandan Fenerbahçe, Marco Asensio'nun takıma dönüşünü beklerken zirvedeki Galatasaray'ın dört puan gerisinde kaldı. Dört maç sonunda 9 puana ulaşan Beşiktaş ise liderin yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.'

La Gazetta Della Sport: İstanbul Derbileri yine aynı

La Gazetta Della Sport: İstanbul Derbileri yine aynı

'İstanbul derbisi, İtalyan basınında dikkat çeken bir benzetmeyle gündeme geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede eski Interli Milan Skriniar ile eski Juventuslu Dusan Vlahovic karşı karşıya gelirken, iki futbolcu da maçın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Skriniar Fenerbahçe adına golünü atarken, Vlahovic de siyah-beyazlıların galibiyet sayısını kaydetti. Ancak Sırp yıldızın karşılaşmadaki en çok konuşulan anı yalnızca attığı gol olmadı.

Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan gerilim de maçın ardından gündeme taşındı. İki oyuncunun kafa kafaya geldiği ve birbirlerine sert ifadeler kullandığı anlar dikkat çekerken, Vlahovic'in aralarında mesafe bulunmasına rağmen Slovak savunmacıya yönelik sert hareketi de öne çıkarıldı.

İtalyan basını, daha önce Serie A'da forma giyen iki futbolcunun derbideki karşılaşmasını yakından takip ederken, yaşanan gerilimi de haberlerinin merkezine taşıdı.'

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Calcio Mercato: Vlahovic'i Gördünüz mü?

Calcio Mercato: Vlahovic'i Gördünüz mü?

'Juventus, Vlahovic’i gördünüz mü? Sırp golcünün Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasındaki performansının ardından dikkat çeken ifade bu oldu. Bir dönem Fiorentina ve Juventus formaları giyen Dusan Vlahovic, Türkiye’de bir kez daha sahneye çıkarak Beşiktaş’ın galibiyet golünü kaydetti.

Süper Lig’in 4. haftasında oynanan mücadelede Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın sonucunu belirleyen isim Vlahovic oldu. Sırp forvet, takımına galibiyeti getiren golü atarak Türkiye’de yine belirleyici bir performansa imza attı.

Vlahovic’in gecesi yalnızca attığı golle de sınırlı kalmadı. Sırp futbolcu, karşılaşma sırasında Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Milan Skriniar ile de büyük bir gerilim yaşadı. İkili arasındaki tartışma hakaretlere kadar uzanırken, yaşanan gerginlik neredeyse kavgaya dönüşecekti.

Fiorentina ve Juventus geçmişi bulunan Vlahovic, buna rağmen mücadelenin son bölümünde sahneye çıkmayı başardı ve Beşiktaş’a üç puanı getiren golü attı. Böylece Sırp forvet, Süper Lig’in dördüncü haftasında hem performansıyla hem de Skriniar ile yaşadığı gerilimle maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.'

Sportal: Durdurulamıyor

Sportal: Durdurulamıyor

“Dusan Vlahovic, ‘diğer’ siyah-beyaz formayla durdurulamıyor: Üç maçta dördüncü gol

Juventus ile yollarının oldukça çalkantılı bir şekilde ayrılmasının ardından Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla Türkiye’de adeta yeniden doğdu. Sırp golcü, yeni siyah-beyaz macerasında gollerine devam ederken bu kez Fenerbahçe karşısında sahneye çıktı ve takımını bir galibiyete daha taşıdı.

Vlahovic, Türkiye Süper Ligi’nde çıktığı üç maçta dördüncü golünü kaydederek ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 73. dakikada fileleri havalandıran deneyimli forvet, maçın sonucunu belirleyen isim oldu. Böylece Juventus’tan olaylı ayrılığının ardından formasını değiştiren Vlahovic, Beşiktaş’ın siyah-beyazlı renkleri altında performansını daha da yukarı taşıdı.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin golünü 26. dakikada eski Inter oyuncusu Milan Skriniar kaydetti. Beşiktaş ise 38. dakikada Yılmaz’ın golüyle skoru dengeledi. Maçın son bölümünde Vlahovic’in 73. dakikadaki golü, Beşiktaş’a galibiyeti getirirken Sırp futbolcunun performansını bir kez daha öne çıkardı.

Vlahovic’in golü Beşiktaş için büyük bir sevinç anlamına gelirken, Juventus açısından ise geçmişteki ayrılığın ardından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sırp forvet, eski kulübünden ayrıldıktan sonra “diğer” siyah-beyaz formayla gollerine hız kesmeden devam ediyor.

Karşılaşmanın son bölümünde Vlahovic ile Romelu Lukaku arasındaki rekabet de yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe forması giyen Lukaku, 67. dakikada oyuna dahil oldu ancak mücadelede Vlahovic kadar belirleyici olamadı. Böylece iki forvet arasındaki rekabette bu kez kazanan taraf Vlahovic oldu.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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