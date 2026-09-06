Dusan Vlahovic ve Beşiktaş'ın Derbi Performansı Avrupa Basınında Sayfaları Süsledi
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Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Avrupa spor basınında geniş yankı uyandırdı. Siyah-beyazlıların 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldığı mücadelede, özellikle Dusan Vlahovic'in ortaya koyduğu performans ve attığı kritik gol yabancı basının en çok konuştuğu detaylar arasında yer aldı.
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L'Equipe'ten Beşiktaş'a övgü Fenerbahçe'ye eleştiri vardı.
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Goal'ün Fransa edisyonunda Vlahovic'e övgüler vardı.
Belçika'da Walfoot da Trossard'ın performansına değindi.
Marca: İstanbul'da yeni doğan Dusan
La Gazetta Della Sport: İstanbul Derbileri yine aynı
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Calcio Mercato: Vlahovic'i Gördünüz mü?
Sportal: Durdurulamıyor
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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