Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Vlahovic-Skriniar Kavgasının Geçmişi İtalya'ya Uzanıyor
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Inter-Juventus eşleşmelerinde daha önce karşı karşıya gelen Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic, bu kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde rakip olarak sahaya çıktı. İki futbolcu arasındaki gerilim 51. dakikada yeniden yükseldi. Topun Skriniar’ın koluna çarpmasının ardından hakemin oyunu devam ettirmesi Vlahovic’i adeta çileden çıkardı.
Kararın ardından Vlahovic ile Skriniar arasında tansiyon bir anda yükselirken, iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan sert tartışmada taraflar adeta gırtlak gırtlağa gelirken, derbinin gerilimi saha içinde bir kez daha zirveye çıktı.
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Maç boyu karşı karşıya geldiler.
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Kavganın mazisi var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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