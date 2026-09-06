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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Vlahovic-Skriniar Kavgasının Geçmişi İtalya'ya Uzanıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Vlahovic-Skriniar Kavgasının Geçmişi İtalya'ya Uzanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 16:54
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Inter-Juventus eşleşmelerinde daha önce karşı karşıya gelen Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic, bu kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde rakip olarak sahaya çıktı. İki futbolcu arasındaki gerilim 51. dakikada yeniden yükseldi. Topun Skriniar’ın koluna çarpmasının ardından hakemin oyunu devam ettirmesi Vlahovic’i adeta çileden çıkardı.

Kararın ardından Vlahovic ile Skriniar arasında tansiyon bir anda yükselirken, iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü. Yaşanan sert tartışmada taraflar adeta gırtlak gırtlağa gelirken, derbinin gerilimi saha içinde bir kez daha zirveye çıktı.

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Maç boyu karşı karşıya geldiler.

Maç boyu karşı karşıya geldiler.

Maçın ilk düdüğünden itibaren sürekli karşı karşıya gelen Skriniar ve Vlahovic zaman zaman hakem tarafından uyarıldı. 

İki futbolcu arasındaki gerilim 51. dakikada yeniden alevlendi. Bir pozisyonda topun Skriniar’ın koluna temas etmesinin ardından hakem oyunu devam ettirdi. Bu karara tepki gösteren Beşiktaş’ın santrforu Vlahovic ile Fenerbahçeli Skriniar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Diğer oyuncuların araya girmesiyle tansiyon düşürülürken, hakem Halil Umut Meler her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

Kavganın mazisi var.

Kavganın mazisi var.

Derbinin 2-1'lik sonucundan ziyade, Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden Milan Skriniar ile Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic arasındaki mücadele gündeme damga vurdu. İtalya'da Inter ile Juventus/Fiorentina formalarıyla karşı karşıya gelen iki futbolcu, bu kez Kadıköy'deki derbide birbirlerine rakip oldu ve geçmişteki sert rekabetlerini yeniden sahaya taşıdı.

İkilinin özellikle Nisan 2022'de oynanan Juventus-Inter derbisindeki mücadelesi uzun süre hafızalarda kalmıştı. O karşılaşmada Skriniar, Vlahovic'e adeta nefes aldırmamış ve Sırp forvetin etkisiz kalmasında önemli rol oynamıştı. Kadıköy'de yaşanan karşılaşma ise iki oyuncu arasındaki rekabetin yeni bir bölümüne sahne oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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