Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisindeki Vlahovic-Skriniar Kavgasının Geçmişi İtalya'ya Uzanıyor

Derbinin 2-1'lik sonucundan ziyade, Fenerbahçe savunmasının önemli isimlerinden Milan Skriniar ile Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic arasındaki mücadele gündeme damga vurdu. İtalya'da Inter ile Juventus/Fiorentina formalarıyla karşı karşıya gelen iki futbolcu, bu kez Kadıköy'deki derbide birbirlerine rakip oldu ve geçmişteki sert rekabetlerini yeniden sahaya taşıdı.

İkilinin özellikle Nisan 2022'de oynanan Juventus-Inter derbisindeki mücadelesi uzun süre hafızalarda kalmıştı. O karşılaşmada Skriniar, Vlahovic'e adeta nefes aldırmamış ve Sırp forvetin etkisiz kalmasında önemli rol oynamıştı. Kadıköy'de yaşanan karşılaşma ise iki oyuncu arasındaki rekabetin yeni bir bölümüne sahne oldu.