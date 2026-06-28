İstanbul'un 20 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), şebeke yenileme ile bakım-onarım çalışmaları kapsamında yeni bir planlı elektrik kesintisi programını devreye alıyor. Bu gece yarısından itibaren başlayacak kesintiler, İstanbul'da 20 ilçede uygulanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar uzayacak ve çalışmalar sabah saatlerine kadar devam edecek.