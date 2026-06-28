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İstanbul'un 20 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İstanbul'un 20 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 23:07
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), şebeke yenileme ile bakım-onarım çalışmaları kapsamında yeni bir planlı elektrik kesintisi programını devreye alıyor. Bu gece yarısından itibaren başlayacak kesintiler, İstanbul'da 20 ilçede uygulanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar uzayacak ve çalışmalar sabah saatlerine kadar devam edecek.

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Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 29 Haziran tarihli planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. Programa göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda şebeke bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler gece başlayacak, bazı bölgelerde ise sabah saatlerine kadar devam edecek.

29 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler şunlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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