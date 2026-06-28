İstanbul'un 20 İlçesinde 9 Saatlik Elektrik Kesintisi Yaşanacak
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), şebeke yenileme ile bakım-onarım çalışmaları kapsamında yeni bir planlı elektrik kesintisi programını devreye alıyor. Bu gece yarısından itibaren başlayacak kesintiler, İstanbul'da 20 ilçede uygulanacak. Bazı bölgelerde elektrik kesintisinin süresi 9 saate kadar uzayacak ve çalışmalar sabah saatlerine kadar devam edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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