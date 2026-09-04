Geçmişte mi Yaşıyorsun, Gelecekte mi?

Hepimizin zihninde zaman zaman geçmişe açılan bir kapı var. Eski bir şarkı, yıllar önce yaşanan bir olay, bitmiş bir ilişki ya da “Keşke o gün farklı davransaydım” dedirten bir karar. Bazen farkında olmadan geçmişte yaşadığımız güzel anlara geri dönüyor, bazen de henüz gerçekleşmemiş olayları düşünüp geleceğin nasıl olacağını hayal ediyoruz.

Peki senin zihnin daha çok nerede yaşıyor?