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Geçmişte mi Yaşıyorsun, Gelecekte mi?

Geçmişte mi Yaşıyorsun, Gelecekte mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 22:01
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Hepimizin zihninde zaman zaman geçmişe açılan bir kapı var. Eski bir şarkı, yıllar önce yaşanan bir olay, bitmiş bir ilişki ya da “Keşke o gün farklı davransaydım” dedirten bir karar. Bazen farkında olmadan geçmişte yaşadığımız güzel anlara geri dönüyor, bazen de henüz gerçekleşmemiş olayları düşünüp geleceğin nasıl olacağını hayal ediyoruz.

Peki senin zihnin daha çok nerede yaşıyor?

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Geçmişte mi Yaşıyorsun, Gelecekte mi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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