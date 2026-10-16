Aziz Yıldırım'a Loca Davasında 4. Kez Ret: Locayı Tahrip Edenlere Soruşturma

Temmuz 2026: 8 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yönetimi, orta sahada bulunan 217 numaralı locanın Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'ya tahsisini iptal etti ve locanın başkanlık locası olarak kullanılacağını açıkladı. Ali Koç döneminde asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı, ücretini önceden ödediği loca sözleşmesinin hukuki dayanak olmadan feshedildiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi.

Temmuz sonu: Acun Ilıcalı dava açtı. Aziz Yıldırım ise Yüksek Divan Kurulu'nda locanın kendisine değil, başkanlık makamına ait olduğunu söyledi.

19 Ağustos: Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının ya da devrinin ihtiyati tedbirle engellenmesine karar verdi.

22 Ağustos: Sezonun ilk iç saha maçı Fenerbahçe-Konyaspor'da locanın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Acun Ilıcalı tarafı durumu tutanak altına aldırdı.

23 Ağustos: Fenerbahçe, Acun Ilıcalı ile loca sözleşmesi bulunmadığını, tedbir kararını veren yargı mensupları hakkında HSK'ye şikâyette bulunacağını ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptığını duyurdu. Kulüp, maç günü locaya girecek listede Galatasaray Passolig'i olan iki kişi bulunduğunu da öne sürdü. Acun Ilıcalı ise bu kişilerin mahkeme kararını uygulamaya gelen icra memuru ve polisler olduğunu söyledi.