Aziz Yıldırım'a Loca Davasında 4. Kez Ret: Locayı Tahrip Edenlere Soruşturma
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Fenerbahçe'deki loca krizinde mahkemeden yine aynı karar çıktı. Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi için yaptığı dördüncü başvuru da reddedildi. Ayrıca locanın tedbir kararına aykırı şekilde tahrip edilmesi nedeniyle kulüp sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.
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Aziz Yıldırım'ın dördüncü başvurusu da mahkemeden döndü.
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Locayı tahrip edenler hakkında soruşturma başlatılacak.
Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:
Eylülden bugüne mahkeme kararları hep aynı yönde çıktı.
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