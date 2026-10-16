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Aziz Yıldırım'a Loca Davasında 4. Kez Ret: Locayı Tahrip Edenlere Soruşturma

Aziz Yıldırım'a Loca Davasında 4. Kez Ret: Locayı Tahrip Edenlere Soruşturma

Acun Ilıcalı Fenerbahçe
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.10.2026 - 13:19
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Fenerbahçe'deki loca krizinde mahkemeden yine aynı karar çıktı. Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi için yaptığı dördüncü başvuru da reddedildi. Ayrıca locanın tedbir kararına aykırı şekilde tahrip edilmesi nedeniyle kulüp sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

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Aziz Yıldırım'ın dördüncü başvurusu da mahkemeden döndü.

Aziz Yıldırım'ın dördüncü başvurusu da mahkemeden döndü.

Chobani Stadyumu'nda Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Aziz Yıldırım, aynı konuyla ilgili dördüncü kez mahkemeye başvurmuştu.

Başvuru üzerine açılan davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü ve dava yine reddedildi. Aziz Yıldırım'ın locayla ilgili daha önceki üç başvurusu da mahkemeler tarafından reddedilmişti.

Locayı tahrip edenler hakkında soruşturma başlatılacak.

Locayı tahrip edenler hakkında soruşturma başlatılacak.

Davanın yanı sıra locanın tedbir kararına aykırı şekilde tahrip edilmesiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Bu nedenle kulüp sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Loca, Acun Ilıcalı ağustosta mahkeme kararıyla locasını geri aldıktan kısa süre sonra, sezonun ilk iç saha maçında tahrip edilmiş ve kullanılamaz halde bulunmuştu.

Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:

Peki bu loca krizi nasıl başladı? İşte en başından bugüne olanlar:

Temmuz 2026: 8 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın yönetimi, orta sahada bulunan 217 numaralı locanın Acun Ilıcalı'nın şirketi Acun Medya'ya tahsisini iptal etti ve locanın başkanlık locası olarak kullanılacağını açıkladı. Ali Koç döneminde asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı, ücretini önceden ödediği loca sözleşmesinin hukuki dayanak olmadan feshedildiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi.

Temmuz sonu: Acun Ilıcalı dava açtı. Aziz Yıldırım ise Yüksek Divan Kurulu'nda locanın kendisine değil, başkanlık makamına ait olduğunu söyledi.

19 Ağustos: Mahkeme, locanın Acun Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere satışının ya da devrinin ihtiyati tedbirle engellenmesine karar verdi.

22 Ağustos: Sezonun ilk iç saha maçı Fenerbahçe-Konyaspor'da locanın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği görüldü. Acun Ilıcalı tarafı durumu tutanak altına aldırdı.

23 Ağustos: Fenerbahçe, Acun Ilıcalı ile loca sözleşmesi bulunmadığını, tedbir kararını veren yargı mensupları hakkında HSK'ye şikâyette bulunacağını ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptığını duyurdu. Kulüp, maç günü locaya girecek listede Galatasaray Passolig'i olan iki kişi bulunduğunu da öne sürdü. Acun Ilıcalı ise bu kişilerin mahkeme kararını uygulamaya gelen icra memuru ve polisler olduğunu söyledi.

Eylülden bugüne mahkeme kararları hep aynı yönde çıktı.

Eylülden bugüne mahkeme kararları hep aynı yönde çıktı.

2-4 Eylül: Esas dava Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde açıldı. Kulübün tedbirin kaldırılması talebi aynı mahkeme tarafından reddedildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi: Mahkeme kararına rağmen loca kullanılamadı, loca önünde yaklaşık 20 kişilik güvenlik ekibi bekletildi.

8 Eylül: Fenerbahçe yönetimi, incelemesi tamamlanmış istinaf dosyasına yeni bir dilekçe verdi.

30 Eylül: Acun Ilıcalı'nın avukatı Av. Dr. O. Hakan Öncel, Aziz Yıldırım'ın locaya yönelik girişimlerinin üçüncü kez reddedildiğini açıkladı. Av. Dr. O. Hakan Öncel, Aziz Yıldırım'ın şirketi adına sunulan dilekçede Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı kullanıldığı şüphesiyle suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

15 Ekim: Aziz Yıldırım'ın, locanın kendi şirketine tahsisi için dördüncü kez mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

16 Ekim: İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi dördüncü başvuruyu da reddetti. Locanın tahrip edilmesi nedeniyle kulüp sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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