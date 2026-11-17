Blaze evi yeni sahibine tanıtırken iki yatak odası, otopark, dış alan, iki oturma alanı ve etkileyici bir mutfak olduğunu söyledi. Fiyatı Avustralya'daki tek yatak odalı bir stüdyo daireyle kıyasladı.

İkili yenilemede yerel ustalarla çalıştı ve evi Sicilya'nın tarihine bağlamak için eski parçalar topladı. Blaze, işe yarayacak eski eşyalar bulmanın projenin en güzel yanlarından biri olduğunu söyledi.

Süreç kolay geçmedi. Blaze belediye izinlerinin ve kültürel farkların işi zorlaştırdığını, yapılabilecek şeylerin birçok kısıtlamaya bağlı olduğunu anlattı. Darren Palmer ise yenilemenin hem fiziksel hem zihinsel olarak zorlayıcı olduğunu söyledi.