55 TL'ye Aldıkları Evi Yaklaşık 11 Milyon TL'ye Satışa Çıkardılar
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Avustralyalı tasarımcılar Shaynna Blaze ve Darren Palmer, Sicilya'daki Castronovo di Sicilia köyünde 1 euroya aldıkları harabe evi yenileyip satışa çıkardı. Ev yaklaşık 190 bin euro (güncel kur ile yaklaşık 11 milyon TL) istenerek satışa sunuldu. İkili evi, Nine kanalının sekiz bölümlük 1 Euro House dizisi için yaklaşık dört ay köyde kalarak yeniledi. Darren Palmer satışı Kasım 2026'da Instagram'dan duyurdu.
Ev yaklaşık 40 yıl terk edilmiş durumdaydı ve temelleri 400 yıllık olabilir.
Yenilenen evde iki yatak odası, iki oturma alanı ve dış alan var.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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