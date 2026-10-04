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Yengeç Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, partnerinle haftanın başında yaşanacak küçük bir kırgınlık sandığından daha kolay çözülecek. Aşk alanında geriye doğru ilerleyen Venüs geçmişte anlatılmamış bir konuyu ya da eski bir hatırayı ilişkinizin içine karıştırabilir; bunu suçlamadan konuşmak bağınızı güçlendirir. Hafta sonuna doğru ev ve aile alanında yeni bir düzen kurma isteği uyanacak, Yeniay da bu isteği destekliyor. Birlikte yapacağınız bir planı, belki bir ev düzenlemesini ya da küçük bir tatili, o zaman netleştirebilirsiniz.

Bekarsan eski bir aşkın izi bir mesajla, bir şarkıyla ya da bir rüyayla aklına gelebilir. Bu duyguyu bastırmana gerek yok, ama yeni biriyle tanışmayı da ertelemene gerek yok. Ev ya da aile çevrenden biri sana yakın birini tanıştırabilir; bu tanışmaya açık olmak, geçmişin gölgesinden çıkmanı kolaylaştırır ve yeni birine şans vermeni sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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