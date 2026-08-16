Sevgili Yengeç, bu hafta senin için kazanç açısından hareketli. Pazartesi Mars senin burcunda Neptün’le kare kuruyor, bu yüzden bir harcamayı gözünde küçültme riskin var; rakamı kâğıda dökmeden karar vermemelisin. Ancak aynı gün Merkür-Satürn üçgeni kazançla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor, bir ücret ya da fiyat görüşmesi için uygun bir gün. Hafta ortasından sonra keyif aldığın bir işten para kazanma ihtimalin doğuyor; bir yeteneğin sana gelir getirebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…