article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yengeç Burcu chevron-right-grey 17 Ağustos - 23 Ağustos Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için kazanç açısından hareketli. Pazartesi Mars senin burcunda Neptün’le kare kuruyor, bu yüzden bir harcamayı gözünde küçültme riskin var; rakamı kâğıda dökmeden karar vermemelisin. Ancak aynı gün Merkür-Satürn üçgeni kazançla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor, bir ücret ya da fiyat görüşmesi için uygun bir gün. Hafta ortasından sonra keyif aldığın bir işten para kazanma ihtimalin doğuyor; bir yeteneğin sana gelir getirebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Yengeç burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın