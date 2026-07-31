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Yengeç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yengeç ve yükselen Yengeç burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ağustos ayında maddi güvenliğini güçlendirmek için oldukça önemli kararlar verebilirsin. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesi harekete geçme cesaretini artırırken, 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması doğrudan kazanç alanında yeni bir maaş, ücret düzenlemesi ya da gelir modeli başlatabilir. Kendi emeğinin karşılığını daha yüksek sesle talep etmen desek yeridir!

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğinden yüksek bir ödeme veya zam haberini gündeme taşıyabilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı aileden gelen maddi destek ya da gayrimenkul bağlantılı bir kazancı büyütebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise yurt dışı bağlantılı bir proje veya eğitim fırsatı üzerinden yeni bir gelir yolunu görünür kılabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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