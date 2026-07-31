Sevgili Yengeç, Ağustos ayında maddi güvenliğini güçlendirmek için oldukça önemli kararlar verebilirsin. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesi harekete geçme cesaretini artırırken, 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması doğrudan kazanç alanında yeni bir maaş, ücret düzenlemesi ya da gelir modeli başlatabilir. Kendi emeğinin karşılığını daha yüksek sesle talep etmen desek yeridir!

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu beklediğinden yüksek bir ödeme veya zam haberini gündeme taşıyabilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı aileden gelen maddi destek ya da gayrimenkul bağlantılı bir kazancı büyütebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise yurt dışı bağlantılı bir proje veya eğitim fırsatı üzerinden yeni bir gelir yolunu görünür kılabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…