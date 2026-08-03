Sevgili Yengeç, Ay bugün kariyer alanının tepesinde ilerliyor ve görünürlüğünü artırıyor. İş hayatında bir üstünün gözü üzerinde olabilir, bu yüzden dikkatli çalışmalısın. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise perde arkasında yürüyen bir konuyla günlük düzenin arasında gerilim yaratıyor. Kimseye söylemediğin bir yük bugün temponu düşürebilir.

Maddi konularda gündelik giderlerin beklediğinden fazla çıkabilir. Küçük ama üst üste binen ödemeler bugün dikkatini çekiyor. Harcamalarını bir kez gözden geçirmen sana rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında içine attıkların öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, yorgunluğunu partnerine söylemediğin için o senin soğuduğunu düşünebilir; kısa bir açıklama yeterli olacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, iş temponun içinde tanışmaya yer bırakmadığını fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…