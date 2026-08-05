Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında gerçekleşiyor ve artık seni beslemeyen bir bağı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir ekipten ya da bir projeden çekilmeyi düşünüyor olabilirsin. Akşam Venüs’ün ev ve aile alanına geçmesiyle özel hayatın yumuşuyor. Bugün kimlerle yol yürüdüğünü yeniden değerlendirmelisin.

Maddi konularda bir grupla paylaştığın bir hesap kapanmak istiyor. Verdiğin ya da beklediğin bir tutar bugün netleşebilir. Konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir zaman.

Aşk hayatında yuvaya dönüş başlıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle evde geçireceğiniz zaman aranızı ısıtıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana huzur ve güven veren biri önümüzdeki günlerde gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…