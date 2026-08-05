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Yengeç Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Son Dördün arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanında gerçekleşiyor ve artık seni beslemeyen bir bağı gözden geçirmeni istiyor. İş hayatında bir ekipten ya da bir projeden çekilmeyi düşünüyor olabilirsin. Akşam Venüs’ün ev ve aile alanına geçmesiyle özel hayatın yumuşuyor. Bugün kimlerle yol yürüdüğünü yeniden değerlendirmelisin.

Maddi konularda bir grupla paylaştığın bir hesap kapanmak istiyor. Verdiğin ya da beklediğin bir tutar bugün netleşebilir. Konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir zaman.

Aşk hayatında yuvaya dönüş başlıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, akşamdan itibaren partnerinle evde geçireceğiniz zaman aranızı ısıtıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana huzur ve güven veren biri önümüzdeki günlerde gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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