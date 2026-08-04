Sevgili Yengeç, bugün Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı sohbetin, rahatlığın ve paylaşımın içine yerleştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle sevgili gibi değil, iki iyi arkadaş gibi geçireceğiniz bir zaman bugün aranızı yumuşatacak. Ciddi konuları, planları ve sorumlulukları bir kenara bırakıp sadece muhabbet etmelisiniz. Dün taşıdığın yorgunluğun ardından böyle bir rahatlık ikinize de iyi gelecek.

Bekarsan, kalabalık ve gürültülü ortamlarda değil, küçük ve samimi bir buluşmada biriyle yakınlaşabilirsin. Chiron’un etkisi bir grup içinde kendini dışarıda hissettiğin eski bir anıyı canlandırabilir; bugün o hissin bugünün gerçeği olmadığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…