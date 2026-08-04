Sevgili Yengeç, bugün Ay arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor ve seni güvendiğin insanlara yaklaştırıyor. İş hayatında bir ekip çalışması ya da bir dostunun önerisi işini kolaylaştırabilir. Chiron ile kurulan kavuşum, bir grup içinde kendini yeterince değerli hissetmediğin bir anı hatırlatabilir. Bugün fikrini söylemekten çekinmemelisin, çünkü katkın sandığından değerli.

Maddi konularda ortak bir plan gündemine giriyor. Bir arkadaşınla ya da bir toplulukla paylaştığın bir harcama konuşulabilir. Payını baştan net belirlemen ileride doğacak bir kırgınlığı önleyecek.

Aşk hayatında dostluk zemini öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir zaman aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, kalabalık bir ortamda değil, küçük ve samimi bir buluşmada biriyle yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…