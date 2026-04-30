Sevgili Yengeç, bu Mayıs ayı senin için hem maddi hem de manevi bir hasat mevsimi niteliğinde geçecek. 1 Mayıs'taki Akrep Dolunayı ile uzun süredir emek verdiğin yaratıcı bir projenin meyvelerini toplayacak ve banka hesabındaki ciddi artışı deneyimleyeceksin. Ayın ortasında gerçekleşen Boğa Yeni Ayı ise sana yepyeni bir çevre ve güçlü iş bağlantıları vadederek, kariyerini çok daha prestijli bir noktaya taşıyacak fırsatlar sunacak.

Ancak ayın sonlarına doğru Merkür ve Neptün arasındaki puslu açıya dikkat etmeli, zihnindeki karmaşanın seni yanlış kararlara sürüklemesine izin vermemelisin. Bu süreçte radikal hamleleri biraz ertelemek, ektiğin tohumların güvenle yeşermesini sağlayacaktır. Stratejik davranarak bu ayın asıl kazananı sen olabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…