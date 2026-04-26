Sevgili Yengeç, bu hafta profesyonel çevrendeki bir otorite figürünün sana duyduğu derin itibar ve Venüs ile Plüton üçgeninin yarattığı destekleyici alan sayesinde çok daha büyük sorumluluklar üstlenebileceğin bir dönemece giriyorsun. Mesleki alanda gördüğün teşvikler artarken, karşılığında sergileyeceğin güçlü ve tavizsiz duruş yetkinliğini ispat etmen için sana harika bir zemin hazırlayacak. Önüne çıkan bu değerli imkanı disiplin ve ciddiyetle yöneterek iş dünyasındaki statünü kalıcı olarak sağlamlaştırmalısın.

Uranüs’ün İkizler geçişiyle beraber, rasyonel sınırları zorlayan içgüdüsel hamlelerin kariyerinde hiç ummadığın kapıları ardına kadar aralıyor. Gizli yürüttüğün projeler veya perde arkasında büyük bir titizlikle yaptığın hazırlıklar artık meyvelerini vermeye başlayabilir. Kimseyle paylaşmadığın stratejik planların, iş hayatında sessiz ama derinden bir yükseliş yaşamanı ve rakiplerinden sessizce sıyrılmanı sağlayacaktır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…