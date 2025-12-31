Sevgili Yengeç, astrolojik enerjiler bu ayın tamamını ilişkilerin üzerine yoğunlaştırıyor ve bu durum senin iç dünyanda bir hayli dalgalanmalara sebep oluyor. Özellikle de bu ay burcunda meydana gelecek olan Dolunay'ın büyülü etkisiyle hayatını tamamen değiştirecek kararlar alabilirsin. Kim bilir, belki de uzun zamandır içinde tuttuğun bir duyguyu dışa vurmak, bir ilişkiyi bir adım öteye taşımak ya da duygusal bir kapanış yapmak gibi seçeneklerle karşı karşıya kalabilirsin.

Kalbinin derinliklerinde neler olduğunu da biliyoruz artık. Belirsizliklerle dolu bir aşk hayatına tahammülün kalmadı ve kalbin aşktan öte 'netlik' arıyor, değil mi? Peki, partnerinin sana karşı hislerini açıkça ifade ettiğine inanıyor musun? İşte tüm bu soruların cevabı, bu ayın enerjisiyle birlikte şekillenecek. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…