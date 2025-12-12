onedio
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Aralık Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Aralık Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Hafta sonuna hızlı başlayıp sağlıksız atıştırmalıklarla da kaçamak yapmayı planlıyorsan, sindirim sistemin bundan pek de memnun olmayabilir. Biraz stres, biraz da sağlıksız beslenme mide hassasiyetine yol açabilir. 

Tam da bu noktada stresli anlarında, hızla yemek yemekten kaçmalısın. Biliyoruz, bazen stres anında yemek yemek rahatlatıcı olabilir ancak bu durum sindirim sistemini zorlar ve mide hassasiyetini daha da artırabilir. Fast food yerine ise sindirim sistemini rahatlatacak lifli gıdalar tüketmeye özen göstermelisin. Bu tür gıdalar, bağırsaklarının daha rahat çalışmasına yardımcı olur ve sindirim sistemini destekler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

