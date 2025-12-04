onedio
Seydou Doumbia, Yalan Makinesine Bağlandı Yaşı 43 Çıktı

04.12.2025 - 21:39

İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz ve Rusya liglerinde forma giyen Seydou Doumbia’nın yaşıyla ilgili gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. La Gazzetta’nın aktardığına göre yalan makinesi testine katılan Doumbia’nın, iddia edildiği gibi 37 değil, 43 yaşında olduğu belirlendi.

Kariyerine İsviçre’nin Young Boys takımında Avrupa vitrinine çıkan Seydou Doumbia, özellikle CSKA Moskova formasıyla attığı gollerle adını duyurdu. Rus ekibiyle lig şampiyonlukları yaşayan forvet oyuncusu, 2015’te Roma’ya transfer olarak Serie A’ya adım attı. Ardından Sporting Lizbon, Basel ve Girona gibi kulüplerde de forma giyen Doumbia, toplamda Serie A, La Liga, Portekiz ve Rusya liglerinde önemli tecrübeler edindi.

Seydou Doumbia’nın yaşıyla ilgili ortaya çıkan iddia gündem yarattı. La Gazzetta’nın haberine göre, uygulanan yalan makinesi testinde Doumbia’nın açıklanan yaşının gerçeği yansıtmadığı ve 37 değil, 43 yaşında olduğu tespit edildi.

Test: “40 yaşın üstünde misiniz?”

Doumbia: “Hayır.”

Test: “Yanlış. 45 yaşın üstünde misiniz?”

Doumbia: “Hayır.”

Test: “Doğru. 42 yaşın üstünde misin?”

Doumbia: “Hayır.”

Test: “Yanlış. 43 yaşında mısınız?”

Doumbia: “Hayır.”

Test: “43 yaşında olduğunuz doğru.”

