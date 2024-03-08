Ramazan Ayı Boyunca Okunan Sahur Duaları! Peki Sahur Duasıyla Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Ramazan Ayı Boyunca Okunan Sahur Duaları! Peki Sahur Duasıyla Oruca Nasıl Niyet Edilir?
Tüm İslam dünyası, bin aydan daha değerli olan Ramazan ayının coşkusunu aynı anda paylaşıyor. Bu yıl, ilk defa 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece gerçekleşen sahur ile Ramazan ayı resmi olarak başlamış olacak. Kutsal Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru biçimde yerine getirmeyi hedefleyenler, oruca nasıl niyet edeceklerini merak ediyorlar. Sofraların bolluk ve bereketle dolduğu, küslerin barıştığı, cennet kapılarının açıldığı Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti kadar, bu ay okunan dualar da önemlidir. Peki, sahurda oruca nasıl niyet edilir? Sahur duasının okunuşu ve anlamı nedir?
İşte, sahur duası ve oruca niyet ederken dikkat etmeniz gereken noktalar...
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