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Ramazan Ayı Boyunca Okunan Sahur Duaları! Peki Sahur Duasıyla Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan Ayı Boyunca Okunan Sahur Duaları! Peki Sahur Duasıyla Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.03.2024 - 22:50

Tüm İslam dünyası, bin aydan daha değerli olan Ramazan ayının coşkusunu aynı anda paylaşıyor. Bu yıl, ilk defa 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece gerçekleşen sahur ile Ramazan ayı resmi olarak başlamış olacak. Kutsal Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru biçimde yerine getirmeyi hedefleyenler, oruca nasıl niyet edeceklerini merak ediyorlar. Sofraların bolluk ve bereketle dolduğu, küslerin barıştığı, cennet kapılarının açıldığı Ramazan ayında farz olan oruç ibadeti kadar, bu ay okunan dualar da önemlidir. Peki, sahurda oruca nasıl niyet edilir? Sahur duasının okunuşu ve anlamı nedir? 

İşte, sahur duası ve oruca niyet ederken dikkat etmeniz gereken noktalar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Orucun Faziletleri Nelerdir?

Orucun Faziletleri Nelerdir?

Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadetinin faziletleri saymakla bitmez. Ebû Hüreyre'nin aktardığı bir hadiste, Hz. Muhammed'in (s.a.s) söylediği şu sözler bu bağlantıyı net bir şekilde ortaya koymaktadır: 'Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.' 

Bu hadis İslam'i kaynaklarda şu şekilde yorumlanmaktadır: Ramazan ayında, müminin Cennet'e ulaşmasını sağlayacak rahmet kapıları açılır. Mümin, Cehennem'e gitmesine neden olabilecek eylemlerden uzaklaştırdığı için şeytanın insanı etkileme gücü zayıflar. Ayrıca, Ebû Hüreyre'nin bir başka rivayetinde 'Cennet kapıları' ifadesi yerine 'rahmet kapıları' ifadesi kullanılmıştır. Bu yüzden oruç ibadetinin bağışlanma ve arınma gibi faziletleri olduğuna da inanılır. 

Mübarek Ramazan ayında sahur vakti niyet ederek oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek, salih kimselerden olmak ve Ramazan'ın hayırlara vesile olması için dua etmek de son derece önemlidir.

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Sahur, oruç tutacak olanların imsak vaktinden önce tükettikleri özel bir yemektir. Ramazan ayında farz kılınan oruç ibadetini yerine getirebilmek için uykularını bölen Müslümanlar, sahur yemeğiyle Allah'ın lütfettiği nimetleri tüketerek oruç tutmaya niyet ederler.

İslami kaynaklara göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S.) oruç ibadetine hazırlanmak adına sahura kalkmış ve bu davranışını ümmetine de önermiştir. Ayrıca, sahur yemeğinin 'bereket' içerdiğini belirttiği de aktarılmıştır.

İmsak vaktinde okunan ezanla birlikte yemek ve içmek bırakılır ve oruç tutmak üzere niyet edilir. Niyet esnasında 'Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya.' şeklinde dua edebilirsiniz.

Hz. Peygamber'in sahurda okuduğu dualardan biri olduğu rivayet edilen sahur duası

Hz. Peygamber'in sahurda okuduğu dualardan biri olduğu rivayet edilen sahur duası

İslami kaynaklarda yer alan rivayetlere göre, Hz. Peygamber'in (S.A.S.) sahurda okuduğu dua şöyledir:

'Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allahımız. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin'

Bir başka bilinen sahur duası ise aşağıda belirtildiği gibidir. 👇

Sahur Duası Nasıl Yapılır?

Sahur Duası Nasıl Yapılır?

'Ya mefzei inde kurbetiy veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin.'

Sahur Duasının Meali

'Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhamet edensin. 

Allah’ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yakîn bilgi istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve hatamı affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi.'

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