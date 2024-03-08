Ramazan Ayı Boyunca Okunan Sahur Duaları! Peki Sahur Duasıyla Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Ramazan ayında yerine getirilen oruç ibadetinin faziletleri saymakla bitmez. Ebû Hüreyre'nin aktardığı bir hadiste, Hz. Muhammed'in (s.a.s) söylediği şu sözler bu bağlantıyı net bir şekilde ortaya koymaktadır: 'Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.'

Bu hadis İslam'i kaynaklarda şu şekilde yorumlanmaktadır: Ramazan ayında, müminin Cennet'e ulaşmasını sağlayacak rahmet kapıları açılır. Mümin, Cehennem'e gitmesine neden olabilecek eylemlerden uzaklaştırdığı için şeytanın insanı etkileme gücü zayıflar. Ayrıca, Ebû Hüreyre'nin bir başka rivayetinde 'Cennet kapıları' ifadesi yerine 'rahmet kapıları' ifadesi kullanılmıştır. Bu yüzden oruç ibadetinin bağışlanma ve arınma gibi faziletleri olduğuna da inanılır.

Mübarek Ramazan ayında sahur vakti niyet ederek oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek, salih kimselerden olmak ve Ramazan'ın hayırlara vesile olması için dua etmek de son derece önemlidir.