Ramazan Ayı Boyunca Okunan İftar Duaları! Peki İftar Duasıyla Oruç Nasıl Açılır?

Bazı dini otoriteler ve kaynaklar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.S.) oruç açma konusunda önerilerde bulunduğunu belirtmiştir. Bu önerilere göre, orucunu açacak bir kişi, mümkünse hurma ile orucunu açmalıdır. Zira İslam dininde hurmanın bereketli bir meyve olduğu düşünülür. Eğer sofrada hurma mevcut değilse, su ile oruç açılabilir çünkü su, temizleyici bir özelliğe sahiptir.

Bir başka rivayete göre, Hz. Muhammed, orucunu açarken genellikle hurmayı tercih eder ve 'ateşe maruz kalmamış' yiyeceklerle orucunu açmayı yeğlermiş.

Her Müslüman, içinden geldiği gibi dua ederek ve Allah'ın rızası ile orucunu açabilir. Bu sırada Ramazan ayının bereketini kutlamak ve sofraların rızıkla dolmasını şükranla karşılamak için dua edilebilir. Oruç açılırken dua etmek, sünnet olarak kabul edilir. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) oruç açarken okuduğu rivayet edilen İftar Duası'nı okuyabilirler.

İşte, Hz. Muhammed'in (s.a.s.) oruç açarken okuduğu rivayet edilen İftar Duası 👇