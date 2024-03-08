Ramazan Ayı Boyunca Okunan İftar Duaları! Peki İftar Duasıyla Oruç Nasıl Açılır?
Ramazan Ayı Boyunca Okunan İftar Duaları! Peki İftar Duasıyla Oruç Nasıl Açılır?
Ayların en kutsalı Ramazan, bu yıl da tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyor. On bir ayın sultanı, iftar sofralarında afiyet, bolluk, bereket, birlik ve muhabbet getiriyor. Kutsal Ramazan ayında, farz olan oruç ibadetini en doğru biçimde yerine getirmek isteyenler ise oruçlarını nasıl açacakları konusunda bilgi arayışı içerisindeler. 11 Mart Pazartesi günü ilk kez bir araya gelinecek iftar sofrasında yemek duası ve iftar duası iftar duası okunacak. Peki, bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan boyunca okunacak iftar duasıyla oruç nasıl açılır? Orucu açarken nelere dikkat etmeli ve orucu neyle açmalıyız?
İşte karşınızda iftar duası ve orucu açarken dikkat etmeniz gereken noktalar...
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Oruç Nedir? Oruç Farz mıdır?
Oruç Nasıl Açılır?
İftar Duası Nasıl Yapılır?
Oruç açarken bir sonraki günün orucuna niyet etmek isterseniz, 'İftar Duasını' bu şekilde okuyabilirsiniz.
Oruç açtıktan sonra ve sofra toplanmadan hemen önce bu duaları da okuyabilirsiniz!
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Sofraların bolluk ve berekete kavuşması için: Yemek Duası
İftardan sonra okunabilecek: Sofra Duası
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