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Ramazan Ayı Boyunca Okunan İftar Duaları! Peki İftar Duasıyla Oruç Nasıl Açılır?

Ramazan Ayı Boyunca Okunan İftar Duaları! Peki İftar Duasıyla Oruç Nasıl Açılır?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.03.2024 - 22:14

Ayların en kutsalı Ramazan, bu yıl da tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyor. On bir ayın sultanı, iftar sofralarında afiyet, bolluk, bereket, birlik ve muhabbet getiriyor. Kutsal Ramazan ayında, farz olan oruç ibadetini en doğru biçimde yerine getirmek isteyenler ise oruçlarını nasıl açacakları konusunda bilgi arayışı içerisindeler. 11 Mart Pazartesi günü ilk kez bir araya gelinecek iftar sofrasında yemek duası ve iftar duası iftar duası okunacak. Peki, bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan boyunca okunacak iftar duasıyla oruç nasıl açılır? Orucu açarken nelere dikkat etmeli ve orucu neyle açmalıyız? 

İşte karşınızda iftar duası ve orucu açarken dikkat etmeniz gereken noktalar...

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Oruç Nedir? Oruç Farz mıdır?

Oruç Nedir? Oruç Farz mıdır?

Oruç, İslam'ın beş temel sütunundan biri ve bu kutsal ay boyunca yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Ramazan ayı boyunca tutulması farz olan oruç ibadetini en doğru ve uygun şekilde yerine getirmeninse faziletleri saymakla bitmez. 

Bu yüzden pek çok kişi oruçlarını iftar duasıyla açmaya ve sofralarına bereket getirecek yemek duasını okumaya özen gösteriyor.

Oruç Nasıl Açılır?

Oruç Nasıl Açılır?

Bazı dini otoriteler ve kaynaklar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.S.) oruç açma konusunda önerilerde bulunduğunu belirtmiştir. Bu önerilere göre, orucunu açacak bir kişi, mümkünse hurma ile orucunu açmalıdır. Zira İslam dininde hurmanın bereketli bir meyve olduğu düşünülür. Eğer sofrada hurma mevcut değilse, su ile oruç açılabilir çünkü su, temizleyici bir özelliğe sahiptir.

Bir başka rivayete göre, Hz. Muhammed, orucunu açarken genellikle hurmayı tercih eder ve 'ateşe maruz kalmamış' yiyeceklerle orucunu açmayı yeğlermiş.

Her Müslüman, içinden geldiği gibi dua ederek ve Allah'ın rızası ile orucunu açabilir. Bu sırada Ramazan ayının bereketini kutlamak ve sofraların rızıkla dolmasını şükranla karşılamak için dua edilebilir. Oruç açılırken dua etmek, sünnet olarak kabul edilir. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) oruç açarken okuduğu rivayet edilen İftar Duası'nı okuyabilirler. 

İşte,  Hz. Muhammed'in (s.a.s.) oruç açarken okuduğu rivayet edilen İftar Duası 👇

İftar Duası Nasıl Yapılır?

İftar Duası Nasıl Yapılır?

'Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü'

İftar Duasının Meali

'Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.'

Oruç açarken bir sonraki günün orucuna niyet etmek isterseniz, 'İftar Duasını' bu şekilde okuyabilirsiniz.

Oruç açarken bir sonraki günün orucuna niyet etmek isterseniz, 'İftar Duasını' bu şekilde okuyabilirsiniz.

'Allahümme leke sumtu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirli ma kaddemtü ve ma ahhartü.'

İftar Duasının Meali

'Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum. Ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ediyorum. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!'

Oruç açtıktan sonra ve sofra toplanmadan hemen önce bu duaları da okuyabilirsiniz!

Oruç açtıktan sonra ve sofra toplanmadan hemen önce bu duaları da okuyabilirsiniz!
  • Kimi İslami kaynaklara göre, oruç açıldıktan ve birkaç lokma yenildikten sonra bu dua okunabilir: 

'Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ'

Duanın Anlamı

'Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk.'

  • İftar bittikten sonra sofranın başında okunabilecek dua ise şu şekildedir: 

“Allâhümme sellimnî li Ramadâne ve sellim Ramadânelî ve sellimhü minnî mütekabbelen.”

Duanın Anlamı

“Allah’ım! Beni ramazan için, ramazanı da benim için selametli kıl. Onu, kabul edilmiş olarak benden razı eyle.”

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Sofraların bolluk ve berekete kavuşması için: Yemek Duası

Sofraların bolluk ve berekete kavuşması için: Yemek Duası

'Elhamdü lillahillezi et’amena ve sekana ve cealena müslimin Elhamdü lillahi hamden kesiran mübareken fihi, ğayra mekfiyyin, ve la müveddein ve la müsteğnen anhü Rabbena.

El-Hamdü lillahillezi et‘ameni hazat-taame ve razakanihi min ğayri havlin vela kuvvetin'

Yemek Duasının Türkçe Okunuşu

'Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.

İftardan sonra okunabilecek: Sofra Duası

İftardan sonra okunabilecek: Sofra Duası

'Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin”

Yemek Sonrası İftar Duasının Anlamı

“Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah’a hamdolsun.”

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