Bu Yıl Fitre Ne Kadar? 2026 Diyanet Ramazan Fitresi Kaç TL? Fitre Ne Zaman, Kimlere Verilir?

Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
14.01.2026 - 14:01

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bu kutsal ay boyunca, milyonlarca Müslüman oruç tutulacak ve ibadet edecek. Ancak Ramazan'ın anlamı sadece bireysel ibadetlerle sınırlı değildir. Yardımlaşma ve dayanışmanın esas olduğu Ramazan ayı için fitre miktarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca belirlendi. 2026 yılında geçerli olacak Ramazan fitre bedeli ile oruç fidye bedelinin aynı miktar olduğu da açıklamada yer aldı. Peki, 2026 yılında fitre miktarı kaç TL? Fitre vermek farz mı, kimler vermeli? Oruç fidyesi kaç TL?

İşte, 2026 Diyanet Ramazan fitresi bedeli:

2026 Fitre Bedeli Ne Kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 fitre miktarını açıkladı. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar fitre miktarı 240 TL olarak belirledi.

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan fitresi ile oruç fidyesi aynı rakam yani 240 TL olarak belirlendi. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması: 

Bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.

Fitre Nedir?

Fitre, aynı zamanda 'fıtır sadakası' olarak da adlandırılır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Fitre, Ramazan ayını sağlıkla geçirip Bayram'a ulaşmanın bir teşekkürüdür. Bu özel ayın sonunda, belirli bir hesaplama yöntemi ile günümüzde Diyanet tarafından belirlenen bir miktarın, bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekmektedir.

Hadislerde ise 'fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.'

Fitre Farz Mıdır?

Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar, ailelerinin her bir bireyi için fitre vermekle yükümlüdür. Fitre vermek, bir Müslüman'ın üzerine vacip olan bir görevdir.

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitre, İslam inancında Ramazan Bayramı'nın birinci günü vacip olan bir yardımdır. Ancak, bu yardımın Ramazan ayının herhangi bir gününde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması mümkündür. Bu durum, fitrenin faziletini artırır ve daha anlamlı kılar.

Fitrenin asıl amacı, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini mutlu etmektir. Bu nedenle, kimi İslam mezheplerine göre fitrenin, 'bayramın ilk gününün gün batımından sonra verilmesi uygun görülmez.'

Fitre Kimlere Verilir?

Fitre yardımı, Müslümanlar tarafından 'bakmakla yükümlü olmadıkları' kişi ya da kişilere verilir.

