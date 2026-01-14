Bu Yıl Fitre Ne Kadar? 2026 Diyanet Ramazan Fitresi Kaç TL? Fitre Ne Zaman, Kimlere Verilir?
On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bu kutsal ay boyunca, milyonlarca Müslüman oruç tutulacak ve ibadet edecek. Ancak Ramazan'ın anlamı sadece bireysel ibadetlerle sınırlı değildir. Yardımlaşma ve dayanışmanın esas olduğu Ramazan ayı için fitre miktarı ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca belirlendi. 2026 yılında geçerli olacak Ramazan fitre bedeli ile oruç fidye bedelinin aynı miktar olduğu da açıklamada yer aldı. Peki, 2026 yılında fitre miktarı kaç TL? Fitre vermek farz mı, kimler vermeli? Oruç fidyesi kaç TL?
İşte, 2026 Diyanet Ramazan fitresi bedeli:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 Fitre Bedeli Ne Kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fitre Nedir?
Fitre Ne Zaman Verilir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın