Bu Yıl Fitre Ne Kadar? 2026 Diyanet Ramazan Fitresi Kaç TL? Fitre Ne Zaman, Kimlere Verilir?

Fitre, aynı zamanda 'fıtır sadakası' olarak da adlandırılır ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Fitre, Ramazan ayını sağlıkla geçirip Bayram'a ulaşmanın bir teşekkürüdür. Bu özel ayın sonunda, belirli bir hesaplama yöntemi ile günümüzde Diyanet tarafından belirlenen bir miktarın, bir kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerekmektedir.

Hadislerde ise 'fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.'

Fitre Farz Mıdır?

Maddi durumu elverişli olan Müslümanlar, ailelerinin her bir bireyi için fitre vermekle yükümlüdür. Fitre vermek, bir Müslüman'ın üzerine vacip olan bir görevdir.