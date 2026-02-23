onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BBC Yazdı: Derin Dondurucuya Atıp Ömrünü Uzatabileceğiniz 'Sürpriz' Gıdalar

BBC Yazdı: Derin Dondurucuya Atıp Ömrünü Uzatabileceğiniz 'Sürpriz' Gıdalar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 11:36

Gıda israfı, günümüzün en büyük problemlerinden biri. Maalesef evlerimizde de pek çok gıda çöpe gidiyor. Gıda israfını önlemek için ise derin dondurucular daha etkili bir şekilde kullanılabilir. BBC, buzluğa atılabilecek fakat pek de kimsenin bilmediği o gıdaları açıklayan bir yazı yayınladı.

Bakalım hangi yiyecekler buzluğa kaldırmak için uygun?

Kaynak: BBC Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük ihtimalle buzluğa kaldırmadığınız ancak buzluğa koymanızda hiçbir sakınca olmayan gıdalar!

Büyük ihtimalle buzluğa kaldırmadığınız ancak buzluğa koymanızda hiçbir sakınca olmayan gıdalar!

BBC, bu gıdalardan ilkinin 'aromatikler' olduğunu belirtiyor.

Yani sarımsak, zencefil, acı biber ve benzeri gıdalar. 'The Full Freezer' (Dondurucusu Hep Dolu) ismiyle de bilinen Kate Hall 'Bu malzemeleri hızlıca yıkayın. Sarımsakları dişlerine ayırıp soyun ve iyice kuruladıktan sonra kilitli bir poşete koyup dondurucuya atın' diyor.

'Pişirirken donmuş haldeyken rendeleyebilir, doğrayabilir ya da kıyabilirsiniz. Zencefili soymanıza bile gerek yok.'

Ekmeği de dondurabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ekmeği de dondurabileceğinizi biliyor muydunuz?

Ekmek, evlerimizde en çok israf edilen gıdalardan biri. Neyse ki buzluğa atılan ekmek, çıkardıktan sonra bile taze kalmaya devam ediyor. Eğer tüm bir somun ekmeği koyacak yeriniz yoksa ekmeği dilimler halinde koyabilirsiniz. Bunun için de yeriniz yoksa bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleri rondodan geçirip galeta unu yapın ve dondurun. Bu galeta ununu köftelerde, çıtır balıklarda kullanabilirsiniz.

Aynı yöntemi lavaşlarda da kullanabilirsiniz!

Buzlukta saklayabileceğiniz diğer bir gıda ise peynirler. Sert peynirleri rendeleyip buzdolabı poşetinde saklayabilirsiniz.

Kuruyemişleri de saklamak ister misiniz?

Kuruyemişleri de saklamak ister misiniz?

Kuruyemişler yağ oranı yüksek gıdalar. Bu yüzden mutfaktaki sıcaklık değişimleri onların hızla acılaşmasına neden olabilir. Dondurucuda ise çok uzun süre tazeliklerini korurlar. Tüketeceğiniz kadarını çıkarın, yemeden önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin.

Dikkat: Derin dondurucudan çıkarıp çözdürdüğünüz gıdaları tekrar dondurmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın