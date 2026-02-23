BBC Yazdı: Derin Dondurucuya Atıp Ömrünü Uzatabileceğiniz 'Sürpriz' Gıdalar

BBC, bu gıdalardan ilkinin 'aromatikler' olduğunu belirtiyor.

Yani sarımsak, zencefil, acı biber ve benzeri gıdalar. 'The Full Freezer' (Dondurucusu Hep Dolu) ismiyle de bilinen Kate Hall 'Bu malzemeleri hızlıca yıkayın. Sarımsakları dişlerine ayırıp soyun ve iyice kuruladıktan sonra kilitli bir poşete koyup dondurucuya atın' diyor.

'Pişirirken donmuş haldeyken rendeleyebilir, doğrayabilir ya da kıyabilirsiniz. Zencefili soymanıza bile gerek yok.'