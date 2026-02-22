Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Bu hafta Ramazan heyecanı tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Tabii yemeklerle ilgili yapılan paylaşımlar da iftar ve sahur etrafında şekillenmeye başladı. Merakından sahura kalkan kediler, iftara yapılan leziz yemekler, iftarda umduğunu bulamayanlar derken bu hafta timeline oldukça yoğundu!
Neyse ki yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlar eksik olmadı.
Hazırsanız başlayalım! 😂
Acaba ne kararlar alındı?
Bana mantıklı geldi;
👇🏻
Sevmeyen var mı?
👇🏻
Gözümüzde canlandı;
🥲
Oruçluyken siz siz değilsiniz.
Bu hafta güllaç konuşacağız tamam mı?
😂😂😂
Şimdilik sahur menüleri fena gitmiyor;
Haftaya görüşmek üzere!
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
