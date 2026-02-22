Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Bu hafta Ramazan heyecanı tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Tabii yemeklerle ilgili yapılan paylaşımlar da iftar ve sahur etrafında şekillenmeye başladı. Merakından sahura kalkan kediler, iftara yapılan leziz yemekler, iftarda umduğunu bulamayanlar derken bu hafta timeline oldukça yoğundu!

Neyse ki yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlar eksik olmadı.