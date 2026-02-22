onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
22.02.2026 - 15:01

Bu hafta Ramazan heyecanı tüm sosyal medyayı ele geçirdi. Tabii yemeklerle ilgili yapılan paylaşımlar da iftar ve sahur etrafında şekillenmeye başladı. Merakından sahura kalkan kediler, iftara yapılan leziz yemekler, iftarda umduğunu bulamayanlar derken bu hafta timeline oldukça yoğundu!

Neyse ki yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlar eksik olmadı.

Hazırsanız başlayalım! 😂

twitter.com

👇🏻

Acaba ne kararlar alındı?

twitter.com

Bana mantıklı geldi;

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Sevmeyen var mı?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Gözümüzde canlandı;

twitter.com

🥲

twitter.com

Oruçluyken siz siz değilsiniz.

twitter.com
Bu hafta güllaç konuşacağız tamam mı?

twitter.com

😂😂😂

twitter.com

Şimdilik sahur menüleri fena gitmiyor;

twitter.com

🥲

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

Dilara Bağcı Peker
