Psikolojiye Göre Sinirli İnsanların Tercih Ettiği Renkler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
17.02.2026 - 10:16

İnsanların renk tercihleri yalnızca estetik zevklerle sınırlı değil. Ruh hali, stres düzeyi ve duygusal tepkiler bu seçimlerde belirleyici rol oynuyor. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar, özellikle öfke ve sabırsızlık eğilimi yüksek bireylerin bazı renklere daha sık yöneldiğini ortaya koyuyor.

İşte sinirli insanların en çok tercih ettiği renkler...

Sinirli insanların sevdiği renkler tek bir kalıba sığmasa da psikoloji araştırmaları bazı renklerin öfke, sabırsızlık ve düşük toleransla daha sık ilişkilendirildiğini gösteriyor.

Peki sinirli olan insanlar genellikle hangi renkleri tercih ediyor?

İşte Sinirli İnsanların En Çok Tercih Ettiği Renkler

  • Kırmızı

Öfke, dürtüsellik ve baskınlıkla en güçlü ilişkiye sahip renktir. Bedensel uyarılmayı artırır, kalp atışını hızlandırır. Çabuk parlayan ve rekabetçi kişiler kırmızıya daha yatkındır.

  • Siyah

Bastırılmış öfke ve kontrol ihtiyacını temsil eder. Sinirini dışa vurmayan, mesafeli ve içsel gerilimi yüksek bireylerde sık tercih edilir.

  • Sarı

Zihinsel uyarımı artırır ve hassasiyeti yükseltir. Tahammül eşiği düşük kişilerde huzursuzluk ve çabuk sinirlenme ile ilişkilendirilir.

  • Turuncu

Yüksek enerji ve tepkiselliğin rengidir. Sabırsız, çabuk sıkılan ve duygularını anında dışa vuran kişilerde daha sık görülür.

  • Koyu mavi (lacivert tonları)

Dışarıdan sakin görünen ama içsel gerilimi yüksek bireylerin tercihidir. Bastırılmış stres ve kontrol altında tutulan öfkeyle ilişkilidir.

