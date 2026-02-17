Çin'deki İnsansı Robotların Bir Yıl İçindeki Değişimleri Gündem Oldu

Geçtiğimiz yıl sınırlı hareket kabiliyetine sahip, çoğunlukla tanıtım ve prototip aşamasında değerlendirilen insansı robotlar; bugün daha dengeli hareket edebilen, çevresel verileri anlık olarak işleyebilen ve belirli görevleri bağımsız biçimde yerine getirebilen sistemlere dönüştü.

Bu dönüşümün en belirgin alanlarından biri fiziksel performans oldu. Yeni nesil insansı robotlar yürüme, yön değiştirme, merdiven çıkma ve nesne taşıma gibi temel motor becerilerde ciddi ilerleme kaydetti. Gelişmiş sensör teknolojileri, daha hafif ve dayanıklı malzemeler ile yapay zekâ destekli denge sistemleri, bu ilerlemenin temelini oluşturuyor.