Çin'deki İnsansı Robotların Bir Yıl İçindeki Değişimleri Gündem Oldu

Çin’de insansı robotların son bir yıl içinde gösterdiği hızlı gelişim dikkat çekti. Daha önce sınırlı yeteneklere sahip olan bu sistemler, bugün daha dengeli hareket edebilen ve belirli görevleri yerine getirebilen bir noktaya ulaştı.
İşte detaylar...
Çin'deki insansı robotların 1 sene içindeki değişimi gündem oldu.
Kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
👇
"Çin yeni bir döneme başladı! 2025 ve 2026 yıllarındaki robot hareketleri arasındaki farka bakın. Önümüzde çılgın zamanlar var. Umarım insanlık bu durumu dikkatle ele alır"
"Resmen gelecekte yaşıyoruz"
"Bu ilerleme akıllara durgunluk veriyor"
"Heyecan verici ve korkunç"
