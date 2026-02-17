onedio
Çin'deki İnsansı Robotların Bir Yıl İçindeki Değişimleri Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
17.02.2026 - 11:26

Çin’de insansı robotların son bir yıl içinde gösterdiği hızlı gelişim dikkat çekti. Daha önce sınırlı yeteneklere sahip olan bu sistemler, bugün daha dengeli hareket edebilen ve belirli görevleri yerine getirebilen bir noktaya ulaştı.

Çin'deki insansı robotların 1 sene içindeki değişimi gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl sınırlı hareket kabiliyetine sahip, çoğunlukla tanıtım ve prototip aşamasında değerlendirilen insansı robotlar; bugün daha dengeli hareket edebilen, çevresel verileri anlık olarak işleyebilen ve belirli görevleri bağımsız biçimde yerine getirebilen sistemlere dönüştü.

Bu dönüşümün en belirgin alanlarından biri fiziksel performans oldu. Yeni nesil insansı robotlar yürüme, yön değiştirme, merdiven çıkma ve nesne taşıma gibi temel motor becerilerde ciddi ilerleme kaydetti. Gelişmiş sensör teknolojileri, daha hafif ve dayanıklı malzemeler ile yapay zekâ destekli denge sistemleri, bu ilerlemenin temelini oluşturuyor.

"Çin yeni bir döneme başladı! 2025 ve 2026 yıllarındaki robot hareketleri arasındaki farka bakın. Önümüzde çılgın zamanlar var. Umarım insanlık bu durumu dikkatle ele alır"

"Resmen gelecekte yaşıyoruz"

"Bu ilerleme akıllara durgunluk veriyor"

"Heyecan verici ve korkunç"

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
