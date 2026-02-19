Arkeologlar Orta Doğu’daki Gizemli Konilerin Sırrını Çözdü

Bilim insanları, 35’i bütün halde, yüzlercesi parça halinde olan konik kapları sistematik olarak inceledi. Farklı kil türlerinden yapılmış, ağırlık ve dokuları değişen bu kapların ortak özelliği ise iç yüzeylerinin özellikle düzeltilmemiş olmasıydı.

Araştırmacılara göre bu durum bir üretim hatası değil, bilinçli bir tercihti. İç yüzeyin pürüzlü bırakılması, kabın içinin balmumu gibi bir maddeyle tamamen doldurulduğunu düşündürüyor. Nitekim bazı örneklerin iç kısmında tespit edilen is kalıntıları, bu nesnelerin gerçekten yanma amacıyla kullanıldığını doğruladı.

Deneysel arkeoloji çalışmaları da bulguları destekledi. Aynı tekniklerle üretilen konik kaplara balmumu yerleştirildiğinde, bu kapların gece aydınlatması için oldukça işlevsel lambalar olduğu görüldü. Üstelik üretimlerinin son derece hızlı olduğu, deneyimli bir zanaatkârın bu kaplardan birini yaklaşık 10 dakikada şekillendirebildiği anlaşıldı.

Araştırma, bu konik lambaların gündelik kullanımdan ziyade belirli ritüeller için üretilmiş olabileceğine de işaret ediyor. Bilim insanları, Teleilat Ghassul’daki duvar resimlerinde tasvir edilen gece nöbetleriyle bu lambaların kullanımının örtüştüğünü belirtiyor. Bu da söz konusu nesnelerin yalnızca pratik değil, aynı zamanda törensel bir işleve sahip olabileceğini düşündürüyor.