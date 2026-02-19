onedio
Arkeologlar Orta Doğu’daki Gizemli Konilerin Sırrını Çözdü

Metehan Bozkurt
19.02.2026 - 11:28

Orta Doğu'da Bakır Çağı’na tarihlenen arkeolojik kazılarda yıllardır ne amaçla kullanıldığı tartışılan koni biçimli seramik kaplar yeni bir araştırmayla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir farklı işlevlerle ilişkilendirilen bu nesnelerin sanılandan çok daha basit ama hayati bir role sahip olduğu anlaşıldı.

Arkeologlar, Orta Doğu’da Bakır Çağı’na ait ve uzun süredir ne işe yaradıkları tartışılan koni biçimli seramik kapların gizemini çözdü.

Yıllardır süt işleme kaplarından metalurjik araçlara kadar pek çok farklı işleve atfedilen bu nesnelerin, aslında balmumu lambası olarak kullanıldığı ortaya kondu.

MÖ 5000–3300 yılları arasında bulunan Kalkolitik Çağ’a ait bu konik kaplar, özellikle İsrail ve Ürdün çevresindeki kazılarda yüksek sayılarda bulunuyordu. Ancak dikkat çekici bir şekilde, bu forma yalnızca bu dönemde rastlanması ve sonraki çağlarda tamamen ortadan kaybolması, arkeologlar için önemli bir soru işaretiydi.

Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacıların, Teleilat Ghassul kazı alanında bulunan örnekler üzerinde yürüttüğü kapsamlı çalışma, bu soruya net bir yanıt verdi.

Bilim insanları, 35’i bütün halde, yüzlercesi parça halinde olan konik kapları sistematik olarak inceledi. Farklı kil türlerinden yapılmış, ağırlık ve dokuları değişen bu kapların ortak özelliği ise iç yüzeylerinin özellikle düzeltilmemiş olmasıydı.

Araştırmacılara göre bu durum bir üretim hatası değil, bilinçli bir tercihti. İç yüzeyin pürüzlü bırakılması, kabın içinin balmumu gibi bir maddeyle tamamen doldurulduğunu düşündürüyor. Nitekim bazı örneklerin iç kısmında tespit edilen is kalıntıları, bu nesnelerin gerçekten yanma amacıyla kullanıldığını doğruladı.

Deneysel arkeoloji çalışmaları da bulguları destekledi. Aynı tekniklerle üretilen konik kaplara balmumu yerleştirildiğinde, bu kapların gece aydınlatması için oldukça işlevsel lambalar olduğu görüldü. Üstelik üretimlerinin son derece hızlı olduğu, deneyimli bir zanaatkârın bu kaplardan birini yaklaşık 10 dakikada şekillendirebildiği anlaşıldı.

Araştırma, bu konik lambaların gündelik kullanımdan ziyade belirli ritüeller için üretilmiş olabileceğine de işaret ediyor. Bilim insanları, Teleilat Ghassul’daki duvar resimlerinde tasvir edilen gece nöbetleriyle bu lambaların kullanımının örtüştüğünü belirtiyor. Bu da söz konusu nesnelerin yalnızca pratik değil, aynı zamanda törensel bir işleve sahip olabileceğini düşündürüyor.

