Tek Bir Malzeme Yetiyor: Ünlü Şef Kurabiyeye Eklediği Malzemeyi Açıkladı

Genellikle ya çok sevilen ya da kesin bir dille reddedilen bu maya özütü, beyaz çikolatalı kurabiyelerde kullanıldı.

Tarif, gıda içerik üreticisi Sofia Antona’ya ait. Antona, NYC stilinde hazırladığı kurabiyelerde Marmite’ı eritilmiş beyaz çikolatayla karıştırarak küçük parçalar haline getiriyor ve bu karışımı dondurduktan sonra hamura ekliyor. Amaç, Marmite’ın yoğun tadını doğrudan değil, kontrollü şekilde kurabiyeye yaymak.