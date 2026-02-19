onedio
Tek Bir Malzeme Yetiyor: Ünlü Şef Kurabiyeye Eklediği Malzemeyi Açıkladı

Tek Bir Malzeme Yetiyor: Ünlü Şef Kurabiyeye Eklediği Malzemeyi Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
19.02.2026 - 15:33

Klasik tariflerin dışına çıkan bu sıra dışı deneme, kurabiye dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü şef, yıllardır güvenle kullanılan malzemelere tek bir ekleme yaparak, alışıldık lezzet dengesini tamamen değiştirdiğini söylüyor. İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu tercih, doğru teknikle uygulandığında kurabiyenin dokusunu ve tadını beklenmedik biçimde dönüştürüyor.

Kendini deneysel tariflere açık bir fırıncı olarak tanımlayan Ellen Jenne, son denemesinde oldukça tartışmalı bir malzemeyi kurabiye tarifine ekledi.

Kendini deneysel tariflere açık bir fırıncı olarak tanımlayan Ellen Jenne, son denemesinde oldukça tartışmalı bir malzemeyi kurabiye tarifine ekledi.

Genellikle ya çok sevilen ya da kesin bir dille reddedilen bu maya özütü, beyaz çikolatalı kurabiyelerde kullanıldı.

Tarif, gıda içerik üreticisi Sofia Antona’ya ait. Antona, NYC stilinde hazırladığı kurabiyelerde Marmite’ı eritilmiş beyaz çikolatayla karıştırarak küçük parçalar haline getiriyor ve bu karışımı dondurduktan sonra hamura ekliyor. Amaç, Marmite’ın yoğun tadını doğrudan değil, kontrollü şekilde kurabiyeye yaymak.

Marmite mayası ne işe yarıyor dersiniz?

Marmite mayası ne işe yarıyor dersiniz?

Jenne, hamurun ilk aşamada alışılmadık derecede kuru ve dağılgan olduğunu, malzeme oranlarının klasik kurabiye tariflerinden belirgin biçimde ayrıldığını belirtiyor. Buna rağmen tarife sadık kalındığında, kısa sürede pişirilen kurabiyelerin iç kısmında Marmite-çikolata karışımının eriyerek yoğun bir doku oluşturduğu görülüyor.

Ortaya çıkan tat, alışıldık kurabiyelerden net biçimde ayrılıyor. Beyaz çikolatanın tatlılığı Marmite’ın keskin ve tuzlu karakterini dengelerken, Marmite da çikolatanın baskın şekerli yapısını törpülüyor. Sonuç, ilk anda şaşırtıcı ama tutarlı bir lezzet profili sunuyor.

Jenne, Marmite’ı sevmeyen biri olmasına rağmen tarifin beklenmedik şekilde “çalıştığını” kabul ediyor. Ancak bu tür bir denemenin herkese hitap etmeyeceğini de özellikle vurguluyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
