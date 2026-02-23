Klinik Psikoloğa Göre Partnerinizi Öpmek Bağırsak Sağlığını da Destekleyebilir

Ağız yoluyla paylaşılan mikroorganizmalar, bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Dengeli bir bağışıklık sistemi ise bağırsak florasının korunmasında önemli rol oynuyor. Uzmanlar bu durumu, “kontrollü ve doğal bir mikrobiyal etkileşim” olarak tanımlıyor.

Psikologlar ayrıca sağlıklı bir ilişki içinde kurulan fiziksel yakınlığın, uyku kalitesini artırdığını ve genel yaşam memnuniyetini yükselttiğini belirtiyor. İyi uyku ve duygusal denge ise bağırsakların düzenli çalışmasını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.