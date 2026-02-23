onedio
Klinik Psikoloğa Göre Partnerinizi Öpmek Bağırsak Sağlığını da Destekleyebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 22:48

Romantik ilişkilerde fiziksel temasın ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir biliniyor. Son dönemde klinik psikologların dikkat çektiği yeni bir değerlendirme ise, öpüşme gibi yakın temasların stres düzeyini azaltarak bağırsak sağlığı üzerinde de dolaylı etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre duygusal bağ, hormon dengesi ve sindirim sistemi arasındaki ilişki sanılandan çok daha güçlü.

Romantik bir jest olarak görülen öpüşmenin, yalnızca duygusal değil biyolojik etkileri de olabileceği belirtiliyor.

Klinik psikologlara göre, partnerle kurulan fiziksel temasın bağırsak sağlığı üzerinde dolaylı ama dikkat çekici etkileri bulunuyor.

Uzmanlar, öpüşme sırasında vücutta oksitosin ve dopamin gibi “iyi hissettiren” hormonların salgılandığını, bunun da stres seviyelerini düşürdüğünü vurguluyor. Stresin azalması ise sindirim sistemi açısından kritik. Çünkü bağırsaklar, merkezi sinir sistemiyle doğrudan bağlantılı çalışıyor ve kronik stres; şişkinlik, hazımsızlık ve irritabl bağırsak sendromu gibi sorunları tetikleyebiliyor.

Bunun yanında öpüşmenin, partnerler arasında mikrobiyota çeşitliliğini artırabileceği de ifade ediliyor.

Ağız yoluyla paylaşılan mikroorganizmalar, bağışıklık sisteminin daha dengeli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Dengeli bir bağışıklık sistemi ise bağırsak florasının korunmasında önemli rol oynuyor. Uzmanlar bu durumu, “kontrollü ve doğal bir mikrobiyal etkileşim” olarak tanımlıyor.

Psikologlar ayrıca sağlıklı bir ilişki içinde kurulan fiziksel yakınlığın, uyku kalitesini artırdığını ve genel yaşam memnuniyetini yükselttiğini belirtiyor. İyi uyku ve duygusal denge ise bağırsakların düzenli çalışmasını destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

