Klinik Psikoloğa Göre Partnerinizi Öpmek Bağırsak Sağlığını da Destekleyebilir
Romantik ilişkilerde fiziksel temasın ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir biliniyor. Son dönemde klinik psikologların dikkat çektiği yeni bir değerlendirme ise, öpüşme gibi yakın temasların stres düzeyini azaltarak bağırsak sağlığı üzerinde de dolaylı etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre duygusal bağ, hormon dengesi ve sindirim sistemi arasındaki ilişki sanılandan çok daha güçlü.
Romantik bir jest olarak görülen öpüşmenin, yalnızca duygusal değil biyolojik etkileri de olabileceği belirtiliyor.
Bunun yanında öpüşmenin, partnerler arasında mikrobiyota çeşitliliğini artırabileceği de ifade ediliyor.
