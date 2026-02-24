Bilgiler Binlerce Yıl Korunabilecek mi? Camda Veri Depolama Sistemi Geliştirildi

Araştırmalara göre cam, 290 derece Celsius gibi yüksek sıcaklıklarda bile 10 bin yıla kadar veri bütünlüğünü koruyabiliyor. Bilim insanları, oda sıcaklığında saklandığında bu sürenin çok daha uzun olabileceğini ifade ediyor. Buna karşın, mekanik stres ya da kimyasal aşınma gibi dış etkenlerin camı ve içindeki veriyi bozabileceği de özellikle vurgulanıyor.

Çalışmaya doğrudan dahil olmayan bazı uzmanlar, bu teknolojinin bilgi depolama tarihinde köklü bir kırılma yaratabileceği görüşünde. Araştırmacılar Feng Chen ve Bo Wu, eşlik eden değerlendirmelerinde bu yöntemi; kehanet kemikleri, ortaçağ parşömenleri ve modern sabit disklerle aynı tarihsel çizgiye yerleştirerek, büyük ölçekte uygulandığında insanlığın bilgiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayabileceğini belirtiyor.