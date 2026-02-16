Türkiye’den Bir Rota, Dünyanın En Tehlikelileri Arasına Girdi: Yola Çıkanlar Geri Dönüyor
Türkiye’nin sarp coğrafyası, macera tutkunlarını kendine çeken gizemli rotalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu rotaların başında gelen ve son yıllarda uluslararası seyahat platformlarının radarına giren Bayburt–Of (D915) kara yolu, dünyanın en tehlikeli yolları listelerinde üst sıralara tırmandı. Bir mühendislik meydan okuması olarak görülen bu yol, sadece bir ulaşım güzergahı değil, aynı zamanda sürücülerin limitlerini zorlayan bir dayanıklılık testi niteliği taşıyor.
Doğu Karadeniz’in hırçın doğasında, Bayburt ile Trabzon’un Of ilçesini birbirine bağlayan D915, özellikle Soğanlı Dağı üzerindeki geçişiyle tanınıyor.
Küresel Ölçekte Tehlikenin Adı
D915’in bu kadar dikkat çekmesinin temel sebebi, yolun doğal yapısının hiçbir modern müdahale ile bozulmamış olmasıdır.
