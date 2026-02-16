onedio
Türkiye’den Bir Rota, Dünyanın En Tehlikelileri Arasına Girdi: Yola Çıkanlar Geri Dönüyor

Türkiye'den Bir Rota, Dünyanın En Tehlikelileri Arasına Girdi: Yola Çıkanlar Geri Dönüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 18:12

Türkiye’nin sarp coğrafyası, macera tutkunlarını kendine çeken gizemli rotalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu rotaların başında gelen ve son yıllarda uluslararası seyahat platformlarının radarına giren Bayburt–Of (D915) kara yolu, dünyanın en tehlikeli yolları listelerinde üst sıralara tırmandı. Bir mühendislik meydan okuması olarak görülen bu yol, sadece bir ulaşım güzergahı değil, aynı zamanda sürücülerin limitlerini zorlayan bir dayanıklılık testi niteliği taşıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.dangerousroads.org/europe...
Doğu Karadeniz’in hırçın doğasında, Bayburt ile Trabzon’un Of ilçesini birbirine bağlayan D915, özellikle Soğanlı Dağı üzerindeki geçişiyle tanınıyor.

Keskin 'U' virajları, daracık geçitleri ve yol kenarlarında güvenlik bariyerlerinin bulunmaması, burayı adrenalin tutkunları için vazgeçilmez kılıyor. Yüksek rakımlı dağ yamaçlarına adeta kazınmış olan bu rota, sürücülere bir yanda devasa kayalıkları, diğer yanda ise metrelerce derinlikteki uçurumları sunuyor. Bölgedeki yoğun sis ve ani değişen hava koşulları, sürüşü tam anlamıyla bir bilinmezliğe dönüştürüyor.

Küresel Ölçekte Tehlikenin Adı

D915 kara yolu, dünyaca ünlü diğer riskli rotalarla aynı listede anılarak küresel bir şöhret kazandı. Uluslararası platformlarda bu yolun yanına eklenen diğer 'korkutucu' rotalar şunlar:

  • Bolivya – North Yungas: 'Ölüm Yolu' olarak bilinen dünyanın en meşhur uçurum yolu.

  • Pakistan – Fairy Meadows: Karakoram Dağları'nda bariyersiz ve tek şeritli bir tırmanış.

  • Hindistan – Zoji La Pass: Himalayalar’ın kar ve çamurla imtihan edilen geçidi.

  • Alaska – James Dalton Highway: Issızlığın ve dondurucu soğuğun hüküm sürdüğü Arktik rotası.

D915’in bu kadar dikkat çekmesinin temel sebebi, yolun doğal yapısının hiçbir modern müdahale ile bozulmamış olmasıdır.

Bazı kesimlerde iki aracın yan yana geçmesinin imkânsız olduğu bu yol, uzmanlar tarafından ancak profesyonel ve soğukkanlı sürücüler için uygun görülüyor.

Bölge, sunduğu eşsiz manzaralarla doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşısa da yetkililer önemli uyarılarda bulunuyor. Bu rotada yolculuk yapacakların araç bakımlarını eksiksiz yaptırmaları, hız limitlerine titizlikle uymaları ve özellikle kış aylarında bölgedeki hava durumunu saniye saniye takip etmeleri hayati önem taşıyor. Macera dolu bir yolculuk ile büyük bir risk arasındaki o ince çizgi, D915’te her virajda yeniden çiziliyor.

