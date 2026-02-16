Türkiye’den Bir Rota, Dünyanın En Tehlikelileri Arasına Girdi: Yola Çıkanlar Geri Dönüyor

Bazı kesimlerde iki aracın yan yana geçmesinin imkânsız olduğu bu yol, uzmanlar tarafından ancak profesyonel ve soğukkanlı sürücüler için uygun görülüyor.

Bölge, sunduğu eşsiz manzaralarla doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşısa da yetkililer önemli uyarılarda bulunuyor. Bu rotada yolculuk yapacakların araç bakımlarını eksiksiz yaptırmaları, hız limitlerine titizlikle uymaları ve özellikle kış aylarında bölgedeki hava durumunu saniye saniye takip etmeleri hayati önem taşıyor. Macera dolu bir yolculuk ile büyük bir risk arasındaki o ince çizgi, D915’te her virajda yeniden çiziliyor.