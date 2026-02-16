onedio
Telefon Fiyatına Aldığı Hurda Uçağı 2,5 Milyon TL'ye Satışa Çıkardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.02.2026 - 17:38

Bursa’da yaşayan hurdacı Ertan Çoğul’un hikayesi, sıradan bir geri dönüşüm hikayesinden çok, gökyüzünden yere inen devasa bir hayalin serüvenini andırıyor. Kamuoyunda 'Uçaklı Hurdacı' olarak tanınan Çoğul, bugünlerde 22 tonluk Boeing 747 tipi devasa uçağına yeni bir sahip arıyor. 2017 yılında sembolik bir bedelle başlayan bu yolculuk, bugün milyonluk bir yatırıma dönüşmüş durumda.

Belediye projesinden hurdalığa uzanan yol

Her şey, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kente bir 'Uçak Kafe' kazandırma projesiyle başladı. Ancak dönemin belediye başkanı Recep Altepe'nin istifasıyla proje rafa kalkınca, İstanbul’dan getirilen dev uçak ortada kaldı. İşte bu noktada 1988'den beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul devreye girdi. Çoğul, o dönem hurda alüminyum fiyatları üzerinden yaklaşık 80 bin TL ödeyerek bu gökyüzü devini satın aldı.

Hurdalıkta parçalara bölünen bir dev

22 ton ağırlığındaki uçağın nakliyesi ise başlı başına bir mühendislik operasyonuydu. Devasa gövdenin karayollarından geçmesi imkansız olduğunda, uçak titizlikle 7 ana parçaya ayrıldı. Tekrar birleştirilebilir şekilde kesilen bölümler, tırlarla Çoğul’un Nilüfer ilçesindeki işletmesine taşındı. Çoğul’un asıl hayali, uçağı Uludağ yolunda, şehre hakim bir noktada kafe-restoran konseptiyle yeniden ayağa kaldırmaktı. Ancak 15-20 dönümlük uygun bir arazi bulunamayınca, dev Boeing 747 hurdacı dükkanının bahçesinde beklemeye mahkum oldu.

"Uçaklı Hurdacı" ve milyonluk değer

Aradan geçen yıllar ve ekonomik değişimler uçağın değerini katladı. Satın aldığında alüminyumun kilosu 3-3,5 TL civarındayken, bugün uçağın piyasa değeri 2,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Çoğul, uçağın sadece bir metal yığını olmadığını; sosyal medya içerik üreticilerinden uçağı havadan görüp merak ederek gelen pilotlara kadar herkesin ilgisini çektiğini belirtiyor.

'Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık' diyen Çoğul, Bursa’nın bu tek 'uçaklı hurdacısı' ünvanını gururla taşıyor. Şimdi ise bu devasa yapıyı, yarım kalan 'uçak kafe' hayalini gerçeğe dönüştürebilecek vizyoner bir alıcıya devretmeye hazırlanıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
