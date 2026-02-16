Telefon Fiyatına Aldığı Hurda Uçağı 2,5 Milyon TL'ye Satışa Çıkardı

Aradan geçen yıllar ve ekonomik değişimler uçağın değerini katladı. Satın aldığında alüminyumun kilosu 3-3,5 TL civarındayken, bugün uçağın piyasa değeri 2,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Çoğul, uçağın sadece bir metal yığını olmadığını; sosyal medya içerik üreticilerinden uçağı havadan görüp merak ederek gelen pilotlara kadar herkesin ilgisini çektiğini belirtiyor.

'Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık' diyen Çoğul, Bursa’nın bu tek 'uçaklı hurdacısı' ünvanını gururla taşıyor. Şimdi ise bu devasa yapıyı, yarım kalan 'uçak kafe' hayalini gerçeğe dönüştürebilecek vizyoner bir alıcıya devretmeye hazırlanıyor.