Silinmeden Yetişin: 14-20 Aralık'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2025 - 12:56

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Burak Deniz

Burak Deniz

Burak Deniz yeni dizisi Sahtekarlar’daki partneri Hilal Altınbilek'le çıktıkları yemekten bir pozlarını paylaştı. Burak Deniz, Boğaz manzaralı mekânda çektiği karede karşısında oturan Altınbilek'i “Kral doydu” notuyla paylaştı.

Başak Dizer

Başak Dizer

Başak Dizer, oğlu Kurt Efe’nin jimnastik dersinden bir kare paylaştı. Küçük Kurt Efe parkurda hocası eşliğinde çalışırken, Başak Dizer de Kıvanç Tatlıtuğ’la birlikte oğullarının enerjik halini gururla story’lerine taşıdı.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, ışıltılı mini elbisesi ve tüy detaylı kollarıyla geceye hazırlanırken, sevgilisi Mert Demir’le verdiği romantik pozu paylaştı. Mert Demir’in Serenay’a arkadan sarılıp omzunu öptüğü bu kare, ikilinin ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat

Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas’ın mama sandalyesindeki yaramazlıklarını paylaştı. “Anne, mamma, anneanne… ama her şey yerde” notunu düştüğü story’de, Cansel Elçin’le kurdukları minik aile tablosunun en sevimli hâllerinden birini göstermiş oldu.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, uzun bir aradan sonra yeğeni Mavi ile fotoğraf paylaştı. “Özgür Kız Mavi, bugün senin günün” diyerek yeğeninin doğum gününü kutlayan Hande, hem teyze pozlarını hem de Mavi’ye olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy, sabah yürüyüşünde çektiği üç farklı selfiesini “İnstagrama koyduğum / kankama yolladığım / kocama yolladığım” notlarıyla yan yana getirdi. Hem kendisiyle dalga geçen bu eğlenceli paylaşımla hem de eşi Nazım Akmandil’e gönderme yapan isim takipçilerini güldürdü.

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı, yeşil tonların hakim olduğu şık sofra düzenini paylaştı. Üzerinde kendi adı yazan yonca şeklindeki tabağıyla yılbaşı/özel davet masasını gösteren Arzu Sabancı, yine “her detay düşünülmüş” Sabancı sofralarından bir örnek sundu.

Beste Kökdemir

Beste Kökdemir

Beste Kökdemir, pijamalarıyla kucağına sıkıca sardığı oğlu Kai Güneş’le sıcacık bir poz paylaştı.

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’ın arabadaki pozunu “Gülünce doğuyor güneşim” notuyla story’sine taşıdı. Bu paylaşım çiftin ilişkisini ve Aka'nın romantik hallerini tekrardan manşetlere yerleştidi.

Gizem Karaca

Gizem Karaca

Gizem Karaca, evde kurulan oyun halısında Neslihan Atagül ve minik bebekleriyle buluştukları anı paylaştı. “Kahveler soğuk içildi, toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşulabildi” diye not düşen Gizem Karaca, anne sohbetlerinin ve Yaz ile Aziz’in eğlendiği bol kahkahalı buluşmayı paylaştı.

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri, kızı Asya’nın oyun alanındaki karesini paylaştı. Miniğin boğum boğum kolları ve tombik yanakları, görenlerin resmen aklını başından aldı!

