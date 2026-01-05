Maduro ve Eşi ABD’de Mahkemeye Çıktı: Delcy Rodriguez Yeni Venezuela Devlet Başkanı Oldu
ABD’nin askeri operasyonla alıkoyduğu ve ABD’ye kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede evinden kaçırıldığını söyleyen Maduro, “Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Meclisi’nde yemin ederek Venezuela Devlet Başkanı oldu.
ABD, hafta sonu düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı’nı ve eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü.
Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından yardımcısı Delcy Rodríguez, geçici başkan olarak yemin etti.
