Maduro ve Eşi ABD’de Mahkemeye Çıktı: Delcy Rodriguez Yeni Venezuela Devlet Başkanı Oldu

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein’in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini “Venezuela Devlet Başkanı” olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas’taki evinden ABD’ye kaçırıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Maduro, “Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.” ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de “bunun adil bir yargılama süreci olacağını” öne sürerek, Maduro’ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek “tamamen masum” olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro mahkeme salonundan ayrılırken “Ben bir savaş esiriyim.” dedi.

CNN’in haberine göre, Maduro’nun avukatı Barry Pollack, “kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu” belirterek, Maduro'nun “dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları” olduğunu söyledi.

Maduro’nun eşi Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.

Donnelly, Flores’in “kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times’ın haberine göre ise mahkeme salonunda Flores’in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores’in, yanındaki ABD’li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

İkinci duruşma 17 Mart'ta gerçekleşecek

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart’ta yerel saatle 11.00’de görüleceği açıklandı.

Maduro’yu mahkemede, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.