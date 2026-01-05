onedio
Maduro ve Eşi ABD’de Mahkemeye Çıktı: Delcy Rodriguez Yeni Venezuela Devlet Başkanı Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.01.2026 - 23:02

ABD’nin askeri operasyonla alıkoyduğu ve ABD’ye kaçırdığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede evinden kaçırıldığını söyleyen Maduro, “Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Meclisi’nde yemin ederek Venezuela Devlet Başkanı oldu.

ABD, hafta sonu düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı’nı ve eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü.

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein’in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini “Venezuela Devlet Başkanı” olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas’taki evinden ABD’ye kaçırıldığını söyledi.

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

Maduro, “Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim.” ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de “bunun adil bir yargılama süreci olacağını” öne sürerek, Maduro’ya yöneltilen iddianameyi okudu.

Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek “tamamen masum” olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro mahkeme salonundan ayrılırken “Ben bir savaş esiriyim.” dedi.

CNN’in haberine göre, Maduro’nun avukatı Barry Pollack, “kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu” belirterek, Maduro'nun “dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları” olduğunu söyledi.

Maduro’nun eşi Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.

Donnelly, Flores’in “kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times’ın haberine göre ise mahkeme salonunda Flores’in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores’in, yanındaki ABD’li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

İkinci duruşma 17 Mart'ta gerçekleşecek

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart’ta yerel saatle 11.00’de görüleceği açıklandı.

Maduro’yu mahkemede, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

Nicolas Maduro'nun alıkonulmasının ardından yardımcısı Delcy Rodríguez, geçici başkan olarak yemin etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusunun operasyonuyla alıkonulmasının ardından Venezuela’da Meclis, yeni lider için toplandı.

Toplantıda Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, geçici başkan olarak yemin etti.

