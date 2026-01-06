onedio
Türkiye'de 2025 Yılının En Pahalı İç ve Dış Hat Uçak Biletinin Ne Kadara Satıldığı Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 12:32

Obilet, 2025 yılına ait seyahat istatistiklerini paylaştı. İstatistiklerin sonucunda, Türkiye'nin oldukça hareketli bir yıl geçirdiği görüldü. 2025'in ilk 11 ayında hava yolu ulaşımını tercih eden toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,22 oranında artış gösterdi.  İç ve dış hatlarda da ortalam yüzde 6,29 ile yüzde 7,54 oranında artış yaşandı. 

Peki Türkiye'de en pahalı bilet ne kadara satıldı, rotası neydi?

2025 yılında en pahalı iç hat uçak bileti Muğla-İstanbul hattında 16.946 TL’den satıldı!

Obilet'in, 2025 yılına ait seyahat istatistiklerinden oldukça ilginç sonuçlar çıktı. En pahalı iç hat uçak bileti 15 Ağustos 2025 Cuma günü Muğla - İstanbul hattında 16.946 TL’den satıldı. Türkiye kalkışlı dış hatlarda ise 12 Ocak 2025 Pazar günü Maldivler - İstanbul uçuşu için 178.113 TL'lik bilet satışı yapıldı. Popüler iç hat rotalarından Ankara - İzmir uçuşlarında bilet fiyatları ortalama 1.920 TL seviyesinde seyretti

2025 yılında yurt içi otobüs biletleri ortalama 712 TL’den alıcı buldu. İç hat uçak biletlerinde bu rakam 2.208 TL, dış hatlarda ise 6.152 TL olarak hesaplandı. Otobüs bileti fiyatları yıl genelinde ortalama olarak Ankara - İzmir hattında 742 TL, İstanbul - Antalya hattında 1.119 TL oldu. 

Yurt içinde en yüksek otobüs bileti fiyatı 3.500 TL ile 02 Eylül 2025 Salı günü satılan Van - Tekirdağ rotasında görüldü.

Peki en fazla yolcunun olduğu gün hangisiydi?

Yıl içindeki seyahat yoğunluğunun seyrini büyük oranda dini ve resmi bayramların belirlediği görüldü. Otobüs yolculuklarında yılın en yoğun günü, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart  2025 Cuma günü oldu. Aynı şekilde hava yolu ulaşımında en çok uçak bileti satışı 28 Mart 2025 Cuma gerçekleşti. 

Feribot biletlerine olan talep zirveye ulaşırken, bu tarihte yapılan Yunan Adası ziyaretlerinde en çok tercih edilenler Samos, Kos ve Sakız adaları oldu.

Obilet, ayrıca araç kiralama verilerini de açıkladı. Yılın en uzun süreli araç kiralama işlemi tek seferde 79 gün olarak İzmir’de, Adnan Menderes Havalimanı’ndan teslim alınan bir araç kiralama işlemi ile kaydedildi. Araç kiralama tercihlerinde havalimanı bazında Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes zirveyi paylaşırken, şehir merkezlerinde Beylikdüzü ve Bursa en yoğun talebin görüldüğü bölgeler oldu. 

En çok araç kiralama işleminin yapıldığı gün ise Kurban Bayramı’na denk gelen 05 Haziran 2025 olarak kaydedildi.

Gelelim konaklama verilerine!

Gerek gecelik konaklama sayısında, gerekse de rezervasyon tutarlarında Antalya yine en üst sırada yer aldı. Obilet’ten en çok otel rezervasyonunun yapıldığı gün ise, düzenlenen kampanyaların ve birçok vatandaşın yılbaşı tatilini haftasonu ile birleştirmesinin de etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu. Bakanlık belgeli tesislerdeki toplam geceleme sayısının yüzde 70’ten fazlası yabancı turistlerce gerçekleştirilirken, 5 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve termal otellerde yabancıların oranı yüzde 80’i geçti.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
