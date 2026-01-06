Türkiye'de 2025 Yılının En Pahalı İç ve Dış Hat Uçak Biletinin Ne Kadara Satıldığı Belli Oldu!
Obilet, 2025 yılına ait seyahat istatistiklerini paylaştı. İstatistiklerin sonucunda, Türkiye'nin oldukça hareketli bir yıl geçirdiği görüldü. 2025'in ilk 11 ayında hava yolu ulaşımını tercih eden toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,22 oranında artış gösterdi. İç ve dış hatlarda da ortalam yüzde 6,29 ile yüzde 7,54 oranında artış yaşandı.
Peki Türkiye'de en pahalı bilet ne kadara satıldı, rotası neydi?
2025 yılında en pahalı iç hat uçak bileti Muğla-İstanbul hattında 16.946 TL’den satıldı!
Peki en fazla yolcunun olduğu gün hangisiydi?
