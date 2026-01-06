Türkiye'de 2025 Yılının En Pahalı İç ve Dış Hat Uçak Biletinin Ne Kadara Satıldığı Belli Oldu!

Yıl içindeki seyahat yoğunluğunun seyrini büyük oranda dini ve resmi bayramların belirlediği görüldü. Otobüs yolculuklarında yılın en yoğun günü, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcına denk gelen 28 Mart 2025 Cuma günü oldu. Aynı şekilde hava yolu ulaşımında en çok uçak bileti satışı 28 Mart 2025 Cuma gerçekleşti.

Feribot biletlerine olan talep zirveye ulaşırken, bu tarihte yapılan Yunan Adası ziyaretlerinde en çok tercih edilenler Samos, Kos ve Sakız adaları oldu.

Obilet, ayrıca araç kiralama verilerini de açıkladı. Yılın en uzun süreli araç kiralama işlemi tek seferde 79 gün olarak İzmir’de, Adnan Menderes Havalimanı’ndan teslim alınan bir araç kiralama işlemi ile kaydedildi. Araç kiralama tercihlerinde havalimanı bazında Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes zirveyi paylaşırken, şehir merkezlerinde Beylikdüzü ve Bursa en yoğun talebin görüldüğü bölgeler oldu.

En çok araç kiralama işleminin yapıldığı gün ise Kurban Bayramı’na denk gelen 05 Haziran 2025 olarak kaydedildi.

Gelelim konaklama verilerine!

Gerek gecelik konaklama sayısında, gerekse de rezervasyon tutarlarında Antalya yine en üst sırada yer aldı. Obilet’ten en çok otel rezervasyonunun yapıldığı gün ise, düzenlenen kampanyaların ve birçok vatandaşın yılbaşı tatilini haftasonu ile birleştirmesinin de etkisiyle 31 Aralık 2025 oldu. Bakanlık belgeli tesislerdeki toplam geceleme sayısının yüzde 70’ten fazlası yabancı turistlerce gerçekleştirilirken, 5 yıldızlı otellerde, tatil köylerinde ve termal otellerde yabancıların oranı yüzde 80’i geçti.