Evde Her Gün Kullandığımız Çatal Kaşıkların Arkasında Yazan "18/10" Ne Demek?

Evde Her Gün Kullandığımız Çatal Kaşıkların Arkasında Yazan "18/10" Ne Demek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 10:01

Evlerimizde her gün paslanmaz çelik malzemeden üretilen çatal, kaşık bıçak ve tencere kullanıyoruz. Paslanmaz çeliğin gerçekten bir paslanmaz çelik olduğunu anlamak için bazı sayılar kullanılıyor. Evlerinizdeki eşyaların arkasında bulunan '18/10' ibaresi de bu sayılardan biri.

Peki 18/10 tam olarak ne anlama geliyor, 18/10 ne demek?

Çatal kaşıkların arkasında 18/10 ibaresine denk gelmişsinizdir.

Çatal kaşıkların arkasında 18/10 ibaresine denk gelmişsinizdir.

18/10 haricinde 18/8 ve 18/0 damgalarını da görmüş olabilirsiniz. Paslanmaz çeliği ayırt etmek için kullanılan bu üç sayı, metalin yapımında kullanılan nikel ve krom yüzdelerini gösterir. Örneğin, 18/8 paslanmaz çelik %18 krom ve %8 nikel içerir. Metalin geri kalanı saf çeliktir. Değişen nikel ve krom miktarları, çeliğin dayanıklılığını ve korozyon önleyici (paslanmazlık) özelliklerini etkiler.

18/10 Paslanmaz Çelik Nedir?

18/10 paslanmaz çelik, %18 krom ve %10 nikel ile dökülen bir paslanmaz çelik türüdür. Bazen üreticiler maliyeti düşürmek için saf krom miktarını %16'ya indirip ekstra %2 molibden ekleyebilirler. Bu durum tüketicinin bütçesine yardımcı olurken çeliğin korozyon direncini etkilemez. Bu çelikler genellikle son ürünü güçlendirmek için %0,1 karbon içerir. 

18/10 paslanmaz çelik ürünler, yüksek miktarda nikel ve krom içerdiğinden, diğer birçok paslanmaz çelik türünden daha dayanıklıdır. Asidik ürünlere ve yakıcı kimyasallara bozulmadan dayanabilir. Bu özelliği onu sirke ve diğer asidik gıdalarla yemek pişirmek için uygun hale getirir. Ayrıca yüksek ısıya dayanabilir. Tencere ve tava gibi pişirme kapları için idealdir; eğilme veya erime yapmadan ateş üzerinde bırakılabilir.

Peki günlük kullanım için nasıl bir çelik tercih edilmeli?

Peki günlük kullanım için nasıl bir çelik tercih edilmeli?

Yüksek kaliteli ve güvenli bir takım arıyorsanız, 18/10 paslanmaz çelik kullanmanız tavsiye edilir. 18/10 ve 18/8 takımlar, 18/0'a göre çok daha dayanıklıdır. 18/10 ve 18/8 takımlar, ucuz 18/0 alternatiflerine göre çok daha parlaktır. Bu durum onları hem daha sağlıklı hem de daha şık yapar. Ayrıca lekelere karşı da dirençli oldukları için, onları parlatmak zorunda kalmazsınız. 

Gıda temasına uygun üretilen 18/10 çelikler, günlük kullanımda güvenlidir. Sıcak ya da asidik yiyeceklerle temas ettiğinde metal geçişi olabilir. Fakat bu miktar genellikle çok çok düşüktür ve sağlıklı bireyler için risk oluşturacak düzeyde değildir. Ancak nikel hassasiyeti olanlar, 18/0 (nikelsiz) çelik tercih etmelidir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
