Evde Her Gün Kullandığımız Çatal Kaşıkların Arkasında Yazan "18/10" Ne Demek?

18/10 haricinde 18/8 ve 18/0 damgalarını da görmüş olabilirsiniz. Paslanmaz çeliği ayırt etmek için kullanılan bu üç sayı, metalin yapımında kullanılan nikel ve krom yüzdelerini gösterir. Örneğin, 18/8 paslanmaz çelik %18 krom ve %8 nikel içerir. Metalin geri kalanı saf çeliktir. Değişen nikel ve krom miktarları, çeliğin dayanıklılığını ve korozyon önleyici (paslanmazlık) özelliklerini etkiler.

18/10 Paslanmaz Çelik Nedir?

18/10 paslanmaz çelik, %18 krom ve %10 nikel ile dökülen bir paslanmaz çelik türüdür. Bazen üreticiler maliyeti düşürmek için saf krom miktarını %16'ya indirip ekstra %2 molibden ekleyebilirler. Bu durum tüketicinin bütçesine yardımcı olurken çeliğin korozyon direncini etkilemez. Bu çelikler genellikle son ürünü güçlendirmek için %0,1 karbon içerir.

18/10 paslanmaz çelik ürünler, yüksek miktarda nikel ve krom içerdiğinden, diğer birçok paslanmaz çelik türünden daha dayanıklıdır. Asidik ürünlere ve yakıcı kimyasallara bozulmadan dayanabilir. Bu özelliği onu sirke ve diğer asidik gıdalarla yemek pişirmek için uygun hale getirir. Ayrıca yüksek ısıya dayanabilir. Tencere ve tava gibi pişirme kapları için idealdir; eğilme veya erime yapmadan ateş üzerinde bırakılabilir.