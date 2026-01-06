onedio
Xiaomi'nin 2026'dan İtibaren Güncelleme Almayacak Telefon Modelleri Belli Oldu

Xiaomi'nin 2026'dan İtibaren Güncelleme Almayacak Telefon Modelleri Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 10:51

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini duyurdu. Bu güncellemeyi alabilecek telefonlar da duyuruldu. Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait 19 model bu yazılım desteğini almayacak!

İşte Xiaomi güncelleme alamayacak olan telefon modelleri...

Xiaomi, Android 16 tabanlı arayüzü HyperOS 3'ü tanıttı.

Xiaomi, yeni sürümünün 25 akıllı telefon modeline geleceğini duyurdu. Yeni güncellemeyi alacak modeller arasında özellikle Redmi'nin baskın olduğu dikkatleri çekti. Redmi, Türkiye'de de çok popüler olduğu için ülkemizdeki Xiaomi kullanıcıları da bu güncellemeden yararlanabilecek. Öncelikle Çin pazarında başlayan güncelleme, dünya pazarına da yayıldı. 

HyperOS 3 güncellemesi alan modeller şu şekilde:

  • Redmi K60 Pro/ Redmi K60 Ultimate Edition/ Redmi K60 Redmi Turbo 3 

  • Redmi Note 15 

  • Redmi Note 14 5G 

  • Redmi Note 13R Pro/ Redmi Note 13 5G/ Redmi Note 13R/ Redmi Note 13 Pro 

  • POCO M6 Pro/ Xiaomi Pad 6 Pro 

  • Xiaomi Pad 6 Max 14

Güncelleme alamayacak olan Xiaomi cihazlar;

Xiaomi

  • Xiaomi 12/ 12 Pro - Mart 2026

  • Xiaomi 12 Lite – Temmuz 2026

  • Xiaomi 12T/ 12T Pro – Ekim 2026

  • Xiaomi Pad 6 – Temmuz 2026

Redmi

  • Redmi Note 12 5G – Mart 2026

  • Redmi Note 12 Pro – Nisan 2026

  • Redmi 12C – Mart 2026

  • Redmi 13C – Kasım 2026

  • Redmi A2/ A2+ – Mart 2026

  • Redmi Pad SE/ Pad SE 8.7/ Pad SE 8.7 4G  – Ağustos 2026

POCO

  • POCO C65 – Kasım 2026

  • POCO F5/ F5 Pro – Mayıs 2026

  • POCO X5 Pro 5G – Şubat 2026

