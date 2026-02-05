Sevgili Terazi, bugün Merkür'ün Balık burcuna geçişiyle, iş hayatında dağınıklık hakim olabilir. Ancak endişelenme, bu dağınıklık içinde yaratıcılığın da doruklara çıkıyor. Gün içerisinde planlarının aksamaması adına her şeyi kontrol altında tutmak yerine, belki de biraz serbest bırakmalısın artık! Bu sayede aklına gelebilecek değerli fikirlerin önünü kesmemiş olursun. Günün sonunda ise detaylara takılmaktansa, genel resme odaklanmak senin için daha kazançlı hale gelebilir!

Bu arada iş yükünü paylaşmak da aklında olsun! Böylece kariyer hedeflerin doğrultusunda sağduyu ile sezgilerin arasında bir denge kurabilirsin. Belki de iş yapma biçimini daha esnek hale getirebilir, rutinlerinde bir değişiklik yapmayı da düşünebilirsin. Bu küçük değişiklik, verimliliğini artırabilir ve büyük bir rahatlama sağlayabilir. Önce dağılıp sonra toparlandığın ve kendine yepyeni bir yol çizdiğin bugünün tadını çıkar, zira başarıya ulaşmak üzeresin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, bugün gündelik paylaşımların ön planda olduğunu görüyoruz. Büyük romantik jestler yerine, küçük ama anlamlı ilgiler bugün daha değerli hale geliyor. Belki de sevdiğin kişiyle birlikte basit bir plan yapmalısın. Bu basit plan, duygusal bağını güçlendirebilir. Unutma ki sevildiğini hissetmek için her zaman abartılı jestlere ihtiyaç yok. Bakalım, seni mutlu etmek için ne yapmış? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…