Sevgili Terazi, bugün romantizm ve heyecan seni sarıyor! Tabii bu durumda kalbin hızla atıyor ve partnerinle arandaki bağ güçleniyor. Birlikte geçirdiğiniz zamanın kalitesi arttıkça aranızdaki uyum da tüm çevreniz tarafından fark ediliyor.

Ama eğer bekarsan, bugün hayatını girecek yeni biri kalbinin ritmini değiştirebilir. Bu yeni tanışma, heyecan dolu bir aşk hikayesinin başlangıcı olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişi bugün karşına çıkacak. Kim bilir, belki de bu kişiyle birlikte hayatının en romantik ve heyecan dolu anlarını yaşayacaksın. Peki, aşkın heyecanına ve kalbini saran ritmine var mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…