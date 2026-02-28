onedio
Mart 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Balık ve yükselen Balık burçlarının Mart ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Mart ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay Mars'ın burcuna geçişi ile birlikte enerjinde hissedilir bir artış yaşayacaksın. Ancak bu gücü doğru yönetmelisin. Zira, karşıt burcundaki Ay tutulma başkalarının dertlerini omuzlarına yükleyerek bedenini ihmal ettiğin noktalarda seni bir uyanışa davet ediyor. Belki de bu ayın en önemli mesajı bu: Kendine biraz daha zaman ayırman gerekiyor. 

Ay boyunca bedensel sınırlarını korumayı ve 'hayır' demeyi öğrendiğinde, bağışıklık sisteminin dahi ne kadar hızla güçlendiğine şahit olacaksın. Ay sonunda ise kendi fiziksel ihtiyaçlarını önceliğe aldığında, ruhunun ve bedeninin nasıl da eşsiz bir uyumla parladığını göreceksin. Kendine biraz daha özen gösterdiğinde, hem ruhen hem de bedenen nasıl da canlandığını da fark edeceksin. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

