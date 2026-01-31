Sevgili Balık, bu ay senin için adeta bir hazine sandığı gibi dolu dolu olacak! Şubat ayının ortalarında Güneş'in burcunda parlamasıyla birlikte enerjin adeta tavan yapacak. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, kendini bir anda bir sahnenin ortasında bulabilirsin. Belli ki sahnenin yıldızı sensin! Bu ayın enerjisiyle birlikte kendini yeniden keşfetme, belki de görünümünden hedeflerine kadar birçok alanda değişiklikler yapma fırsatı bulacaksın. Yani kendini yeniden tanımlama şansın var, bunu kaçırma!

20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Satürn ile Neptün kavuşumu ise hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Belki de uzun zamandır kafanda dolanan bir fikir, bu kavuşum sayesinde ilk kez gerçekçi bir form kazanabilir. Bu ay, sezgilerinin ve disiplininin birlikte hareket ettiğine şahitlik edeceksin. Bu süreçte yeni bir bakış açısı kazanacak ve tabii ki kendine yeni bir hayat çizeceksin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…