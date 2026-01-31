Sevgili Balık, bu ay aşk hayatının renklenmesi için biraz sabırlı olmanız gerekebilir. Çünkü ayın son haftasında, gökyüzünün iki önemli gezegeni Merkür ile Venüs kavuşumu gerçekleştiriyor ve bu kavuşum, aşk hayatında büyülü bir atmosfer yaratıyor.

Bu ayın son haftası, aşk hayatında unutulmaz anılar biriktirebileceğin bir dönem olabilir. Belki bir söz, belki paylaşılan bir sessizlik bile kalbine dokunacak derinliğe bürünebilir... Bu ay aşk hayatında masalsı ama bir o kadar da öğretici bir dönem seni bekliyor. Partnerinle birlikte yeniden aşka hazır olsan da bu ayın son haftası aşk dolu anılar biriktirebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu ayın son haftası senin için de oldukça heyecan verici olabilir. Geçmişte yarım kalan bir hikaye, Merkür'ün büyüsü ile tamamlanabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…