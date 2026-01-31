onedio
Şubat Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Şubat ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Şubat ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Şubat ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay aşk hayatının renklenmesi için biraz sabırlı olmanız gerekebilir. Çünkü ayın son haftasında, gökyüzünün iki önemli gezegeni Merkür ile Venüs kavuşumu gerçekleştiriyor ve bu kavuşum, aşk hayatında büyülü bir atmosfer yaratıyor.

Bu ayın son haftası, aşk hayatında unutulmaz anılar biriktirebileceğin bir dönem olabilir. Belki bir söz, belki paylaşılan bir sessizlik bile kalbine dokunacak derinliğe bürünebilir... Bu ay aşk hayatında masalsı ama bir o kadar da öğretici bir dönem seni bekliyor. Partnerinle birlikte yeniden aşka hazır olsan da bu ayın son haftası aşk dolu anılar biriktirebilirsin. 

Tabii eğer bekarsan, bu ayın son haftası senin için de oldukça heyecan verici olabilir. Geçmişte yarım kalan bir hikaye, Merkür'ün büyüsü ile tamamlanabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
