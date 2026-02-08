Sevgili Balık, bugün Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, dış dünyadaki karmaşadan uzaklaşıp iç dünyanın derinliklerine dalmak için mükemmel bir fırsat elde ediyorsun. Haftanın ilk günü, bilinçaltının derinliklerinde saklı olan imgeleri mantık süzgecinden geçirip somut projelere dönüştürme enerjisiyle dolup taşıyor. Kim bilir, belki de herkesten sakladığın, kendi başına yürüttüğün o dahi proje için son rötuşları yapma fırsatı bulacağın bir Pazartesi olacak bu.

Bu dönemde, 'gizlilik içinde hareket etme' stratejisi senin için en doğru seçenek olacak gibi görünüyor. Rakiplerinin ne yaptığını çözmeye çalışırken, senin asıl odaklandığın nokta, arka planda büyük bir sistem kurmak. Psikoloji, spiritüalizm veya perde arkası işlerde, mantığınla sezgilerini öyle bir birleştiriyorsun ki, ortaya çıkan sonuç herkesi büyüleyecek kadar derin ve etkileyici olacak. Bu dönemde, senin için en önemli olan şey ise kendi iç dünyanın derinliklerine dalmak ve oradan çıkan fikirleri somut projelere dönüştürmek olacak! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…