İnsanlık Adına Tarihi Adım! Antarktika’da Dünyanın İlk Buzul Sığınağı Açıldı

Gökçe Cici
17.01.2026 - 16:09

Antarktika’nın kalbinde, insanlık adına dikkat çekici bir adım atıldı. Yeryüzünün farklı noktalarından çıkarılan buzul çekirdekleri artık özel olarak hazırlanan bir sığınakta korunuyor. Amaç, hızla eriyen buzullarla birlikte kaybolan iklim hafızasını gelecek yüzyıllara taşımak. Bilim insanları için tarihi değere sahip örnekler artık doğal soğuk depolarda saklanıyor.

Kaynak

Antarktika’daki sığınak, gezegenin iklim hafızasını korumayı amaçlıyor

Dünyada ilk kez, özel olarak tasarlanan bir buzul sığınağı Antarktika’da faaliyete geçti. Proje kapsamında Avrupa Alpleri’nden çıkarılan antik buzul çekirdekleri, Concordia Araştırma İstasyonu’nda kazılan kar mağarasında muhafaza altına alındı. 

Deniz seviyesinden 3.200 metre yükseklikte yer alan merkez, eksi 52 dereceyi bulan doğal soğuk sayesinde hiçbir soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor.

İlk etapta Mont Blanc ve Grand Combin buzullarından alınan çekirdekler yerleştirildi. Önümüzdeki yıllarda And Dağları, Himalayalar ve Orta Asya’daki yüksek dağ buzullarından çıkarılan örneklerin de arşive eklenmesi planlanıyor. Hedef, dünyanın farklı bölgelerindeki iklim geçmişini temsil eden kapsamlı bir buz hafızası oluşturmak.

Buzul çekirdekleri, binlerce yıllık iklim hikayesini içinde barındırıyor

Dağ buzullarının derinliklerinden çıkarılan çekirdekler, zamanla sıkışmış kar tabakalarından oluşuyor. Her katman, geçmişte yaşanan iklim koşullarına dair ipuçları taşıyor. Şeffaf buz katmanları daha sıcak dönemleri işaret ederken, gözenekli yapılar yoğun kar yağışına işaret ediyor. Kırılgan ve çatlaklı bölümler ise yarı erimiş yüzeylerin yeniden donduğu dönemleri gösteriyor.

Ayrıca volkanik patlamalardan kalan sülfat izleri, tarihsel zaman işaretleri sunuyor. Su izotopları sayesinde geçmiş sıcaklık değerleri hesaplanabiliyor. Uzmanlara göre esas değer, henüz keşfedilmemiş bilgilerde saklı. Gelecekte geliştirilecek teknolojiler sayesinde, günümüzde fark edilemeyen ayrıntıların ortaya çıkarılması bekleniyor.

Proje, bilimsel olduğu kadar küresel ve diplomatik anlam da taşıyor

Yaklaşık on yıl süren hazırlık süreci, yalnızca lojistik değil diplomatik zorlukları da beraberinde getirdi. Antarktika’daki Fransız-İtalyan ortak araştırma istasyonu, uluslararası anlaşmalarla yönetilen tarafsız bir bölge olarak seçildi. Böylece saklanan buzul çekirdeklerinin siyasi etkilerden uzak, yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılabilmesi hedeflendi.

Yetkililer, küresel ısınma nedeniyle her yıl binlerce buzulun yok olma riski altında bulunduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanları, zamanla yarışıldığını vurgularken, insanlığın ortak mirası kabul edilen iklim verilerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
