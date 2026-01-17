İnsanlık Adına Tarihi Adım! Antarktika’da Dünyanın İlk Buzul Sığınağı Açıldı
Antarktika’nın kalbinde, insanlık adına dikkat çekici bir adım atıldı. Yeryüzünün farklı noktalarından çıkarılan buzul çekirdekleri artık özel olarak hazırlanan bir sığınakta korunuyor. Amaç, hızla eriyen buzullarla birlikte kaybolan iklim hafızasını gelecek yüzyıllara taşımak. Bilim insanları için tarihi değere sahip örnekler artık doğal soğuk depolarda saklanıyor.
Antarktika’daki sığınak, gezegenin iklim hafızasını korumayı amaçlıyor
Buzul çekirdekleri, binlerce yıllık iklim hikayesini içinde barındırıyor
Proje, bilimsel olduğu kadar küresel ve diplomatik anlam da taşıyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
