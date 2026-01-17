İnsanlık Adına Tarihi Adım! Antarktika’da Dünyanın İlk Buzul Sığınağı Açıldı

Dünyada ilk kez, özel olarak tasarlanan bir buzul sığınağı Antarktika’da faaliyete geçti. Proje kapsamında Avrupa Alpleri’nden çıkarılan antik buzul çekirdekleri, Concordia Araştırma İstasyonu’nda kazılan kar mağarasında muhafaza altına alındı.

Deniz seviyesinden 3.200 metre yükseklikte yer alan merkez, eksi 52 dereceyi bulan doğal soğuk sayesinde hiçbir soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor.

İlk etapta Mont Blanc ve Grand Combin buzullarından alınan çekirdekler yerleştirildi. Önümüzdeki yıllarda And Dağları, Himalayalar ve Orta Asya’daki yüksek dağ buzullarından çıkarılan örneklerin de arşive eklenmesi planlanıyor. Hedef, dünyanın farklı bölgelerindeki iklim geçmişini temsil eden kapsamlı bir buz hafızası oluşturmak.