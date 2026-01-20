Dünyanın En Uzun Yürüyen Merdiven Yolculuğu: 30 Dakika Sürüyor, İniş Yok!
Hong Kong’ta yer alan Central-Mid-Levels yürüyen merdiven sistemi, sosyal medyada paylaşılan videolarla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk, şehre yukarıdan bakma imkânı sunuyor. 1993 yılından beri hizmet veren sistem, dünyanın en uzun açık alan yürüyen merdiven hattı olarak biliniyor. Ancak yolculuk sırasında fark edilen detay, ziyaret edenleri hazırlıksız yakalayabiliyor.
Hong Kong’un en uzun yürüyen merdiven hattı 0,8 kilometre boyunca kesintisiz ilerliyor
Yolculuk sırasında şehir manzarası değişiyor ancak sistem tek yönlü çalışıyor
Sinema ve popüler kültürde de kendine yer bulan sistem, şehir hayatının parçası
