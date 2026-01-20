Dünyanın En Uzun Yürüyen Merdiven Yolculuğu: 30 Dakika Sürüyor, İniş Yok!

Central-Mid-Levels yürüyen merdiven ve yaya yolu sistemi, Hong Kong’un merkezi iş bölgesi ile tepelik Mid-Levels yerleşim alanlarını birbirine bağlıyor. Toplam uzunluk 0,8 kilometreyi buluyor. Hat boyunca 16 yürüyen merdiven ve 3 hareketli yürüyüş bandı yer alıyor. Queen’s Road Central’dan başlayan yolculuk, Conduit Road’a kadar uzanıyor.

Hong Kong Ulaştırma Dairesi verilerine göre sistem, günlük ortalama 99 bin yolculukta kullanılıyor. Açıldığı dönem yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetle tamamlanan hat, şehirdeki dik yokuşları aşmak amacıyla planlandı. Sistem, çevresindeki cadde ve sokaklarla kesişen çok sayıda geçiş noktasına sahip.