Dünyanın En Uzun Yürüyen Merdiven Yolculuğu: 30 Dakika Sürüyor, İniş Yok!

Dünyanın En Uzun Yürüyen Merdiven Yolculuğu: 30 Dakika Sürüyor, İniş Yok!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 14:09

Hong Kong’ta yer alan Central-Mid-Levels yürüyen merdiven sistemi, sosyal medyada paylaşılan videolarla yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk, şehre yukarıdan bakma imkânı sunuyor. 1993 yılından beri hizmet veren sistem, dünyanın en uzun açık alan yürüyen merdiven hattı olarak biliniyor. Ancak yolculuk sırasında fark edilen detay, ziyaret edenleri hazırlıksız yakalayabiliyor.

Kaynak

Hong Kong’un en uzun yürüyen merdiven hattı 0,8 kilometre boyunca kesintisiz ilerliyor

Hong Kong’un en uzun yürüyen merdiven hattı 0,8 kilometre boyunca kesintisiz ilerliyor

Central-Mid-Levels yürüyen merdiven ve yaya yolu sistemi, Hong Kong’un merkezi iş bölgesi ile tepelik Mid-Levels yerleşim alanlarını birbirine bağlıyor. Toplam uzunluk 0,8 kilometreyi buluyor. Hat boyunca 16 yürüyen merdiven ve 3 hareketli yürüyüş bandı yer alıyor. Queen’s Road Central’dan başlayan yolculuk, Conduit Road’a kadar uzanıyor.

Hong Kong Ulaştırma Dairesi verilerine göre sistem, günlük ortalama 99 bin yolculukta kullanılıyor. Açıldığı dönem yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetle tamamlanan hat, şehirdeki dik yokuşları aşmak amacıyla planlandı. Sistem, çevresindeki cadde ve sokaklarla kesişen çok sayıda geçiş noktasına sahip.

Yolculuk sırasında şehir manzarası değişiyor ancak sistem tek yönlü çalışıyor

Yolculuk sırasında şehir manzarası değişiyor ancak sistem tek yönlü çalışıyor

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, içerik üreticileri yürüyen merdiven yolculuğunun yaklaşık 20 ila 30 dakika sürdüğünü aktarıyor. Yol boyunca kafe, restoran ve küçük dükkânlar sıralanıyor. Günün farklı saatlerinde sistemin yönü değişiyor ve sabah saatlerinde aşağı, günün kalan bölümünde yukarı yönde hizmet veriliyor.

Ancak en çok dikkat çeken detay, yukarı çıkan yolcular için dönüşte yürüyen merdiven seçeneği bulunmaması. Yukarı yönde ilerleyen yolculuk sonrası, aşağı inmek isteyenler yürüyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Yaklaşık 25 dakikalık iniş yürüyüşü, deneyimi planlayanlar için önemli detaylar arasında yer alıyor.

Sinema ve popüler kültürde de kendine yer bulan sistem, şehir hayatının parçası

Sinema ve popüler kültürde de kendine yer bulan sistem, şehir hayatının parçası

Central-Mid-Levels hattı, kültürel anlamda da ilgi görüyor. Wong Kar-wai imzalı 1994 yapımı Chungking Express filminde Hollywood Road’a yakın bölüm kullanıldı. Ayrıca Christopher Nolan’ın The Dark Knight filminde de kısa sahnelerle yer aldı.

Yürüyen merdiven sistemi, Hong Kong’un yoğun temposu içinde farklı katmanları gözler önüne seriyor. Üst seviyeye ulaşıldığında Victoria Peak tramvayına erişim için ek yürüyüş gerekiyor. Günlük yaşamın akışı içinde şekillenen hat, şehir manzarasını adım adım izleme imkânı sunuyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
